Divriği pilavı nasıl yapılır? MasterChef Divriği pilavı tarifi ve püf noktaları

Divriği pilavı nasıl yapılır? MasterChef Divriği pilavı tarifi ve püf noktaları

MasterChef'in bu akşamki bölümünde Sivas'ın meşhur lezzeti Divriği pilavı izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. İşte Divriği pilavı yapılışı ve püf noktaları...

TV8'de yayınlanan MasterChef yarışma programı bu akşam "Dünyadan pilav lezzetleri" konseptiyle izleyici karşısına çıkacak.

Programın yeni bölümünde yapılacak lezzetlerden bir tanesi de Divriği pilavı oldu. Tanıtımı izleyenler tarifini araştırmaya başladı.

Pirinç, nohut ve kırmızı etle hazırlanan, Sivas'ın en meşhur lezzetlerinden Divriği pilavı, 2020 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillenerek coğrafi işaret aldı.

Bu nefis lezzeti evinde denemek isteyen vatandaşlar için Divriği pilavının yapılışını ve püf noktalarını derledik.

Malzemeler

500 gram kuzu eti

2 su bardağı pirinç

3 kaşık sıvıyağ

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı tarçın

1 adet küp şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 çay bardağı kuş üzümü

1/2 su bardağı kabuksuz badem

1 çay bardağı haşlanmış nohut

250 gr kadayıf

2 kaşık tereyağı

Divriği pilavı yapılışı

Kuzu etleri tavada az yağ ile kavrulur. İçerisine tuz ve karabiber ilave edilir.

Pilav için tencereye sıvıyağ eklenir ve içerisine bademler eklenerek kavrulur. Daha sonra pirinç atılır ve kavrulmaya başlanır. Bu işlem devam ederken içerisine tuz ve karabiber ilave edilir.

Kuş üzümleri de tencereye konulur ve nohut da eklenir. Kısık ateşte pişirilen pirinç, ara ara kontrol edilir. Pişen pilav dinlendirildikten sonra içerisine kuzu etleri eklenir.

Isıya dayanıklı bir borcam içerisine tereyağı sürülür. Daha sonra kadayıf içerisine yerleştirilir. Bir tavada tereyağı eritilir ve daha sonra kadayıfın üzerine dökülür.

Borcamın orta kısmına pilav yerleştirilir ve üzeri kadayıfla kaplanır. Daha sonra fırında 200 derecede pişirilir ve servis edilir.

Püf noktaları

Pilavı yapmaya başlamadan önce eti çıkartın ve oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

Pirinci suda beklettikten sonra bol su ile durulayın.

Pirinçlerin tane tane olması için tereyağı kullanın. Pişirme esnasında birkaç damla limon sıkın. Böylece renginin sarılaşmasını önleyebilirsiniz.

Pirinçleri pişirdikten sonra üst kısmına defne yaprağı ekleyin. Defne yaprağı pilavın daha lezzetli olmasını ve güzel kokmasını sağlayacaktır.