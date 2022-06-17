Diyanet 17 Haziran 2022 Cuma Hutbesi konusu ve metni

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan bu haftaki Cuma Hutbesi'nde çocukların camilerle bağının önemine değinildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan cuma hutbesinin bu haftaki konusu açıklandı.

Cuma namazı için camiye gidecek olan vatandaşlar, her hafta farklı bir konuyu ele alan Cuma hutbesi konusu nedir sorusuna yanıt aranıyor.

Cuma namazından önce okunan hutbenin bu haftaki konusu ağzı dualı ve Kur’an’lı, besmeleyi, dilinden düşürmeyen, özü sözü bir, ahlakı güzel, gönlü sevgi dolu evlat yetiştirmek oldu.

Diyanet hutbe konu başlığını "Haydi Koş Gel, Camiler Seninle Güzel" olarak duyurdu.

İşte 17 Haziran 2022 Cuma hutbesi konusu ve tam metni...

17 Haziran Cuma Hutbesi metni

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve büyük mükâfat Allah’ın katındadır.”

Okuduğum hadis-i şerifte Allah Resûlü (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır.”

Aziz Müminler!

Allah Teâlâ’nın bizlere emanet ettiği en kıymetli nimetlerden biri de çocuklarımızdır. Onlar gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru, ailemizin neşesi ve geleceğimizin teminatıdır. Fani olan insanın gök kubbe altında bırakabileceği en değerli ve en anlamlı eseridir çocuklar.

Kıymetli Müslümanlar! Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadislerinde şöyle buyurur: Çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır.”

Evet, nasıl ki anne-babanın çocukları üzerinde hakları varsa çocukların da ebeveynleri üzerinde hakları vardır. Çocuklarımızın yeme, içme ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamak temel görevimizdir. Bununla birlikte saf ve temiz bir fıtratla dünyaya gelen yavrularımızı Allah’a kulluk bilinci ve ibadet aşkıyla büyütmek, iyi bir insan ve güzel bir Müslüman olarak yetiştirmek de bizim sorumluluğumuzdur.

Değerli Müminler!

Cenâb-ı Hak bizleri şöyle uyarıyor: Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi cehennem ateşinden koruyun.”

Öyleyse hep birlikte şefkatle tutalım çocuklarımızın elinden. Kur’an’ın bereketli ortamıyla buluşturalım onları. Rahmet taşıyan yağmur damlaları gibi Kur’an’ın nuru yağsın yavrularımızın gönüllerine. Dünyanın en güzeli çocuklar, mekânın en güzeli camiyle, sözün en güzeli Kur’an’la, ahlakın en güzeli Peygamberî ahlak ile buluşsun. Unutmayalım ki bizi hayırla yâd edecek, ağzı dualı ve Kur’an’lı, besmeleyi dilinden düşürmeyen, özü sözü bir, ahlakı güzel, gönlü sevgi dolu evlat yetiştirmek hem dünya huzurumuz hem de ahiret azığımızdır.

Aziz Müslümanlar!

Çocuklarımızın Yüce Kitabımız Kur’an’ı, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in örnek hayatını, iman ve ibadet esaslarını, dinî ve ahlaki değerlerimizi öğrenebilecekleri yaz Kur’an kurslarımız 27 Haziran’da başlıyor. Önümüzdeki Pazartesi’den itibaren kayıtlarınızı yaptırabilirsiniz. “Haydi Koş gel, Camiler Seninle Güzel” şiarıyla camilerimiz göz aydınlığı yavrularımızla bir kez daha şenlenecek. Çocuklarımız Kur’an’ın anlam dünyasıyla buluşacak, İslam ahlak ve terbiyesini gönüllerine nakşedecek inşallah. Bütün anne-babaları çocuklarımızı sevgiyle bu önemli faaliyetimize teşvik etmeye ve hocalarımıza destek olmaya davet ediyoruz.