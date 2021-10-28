Diyanet 29 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı mı, konusu nedir? Cuma Hutbesi metni...

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 29 Ekim 2021 Cuma Hutbesi yayınlandı mı, bu haftaki konusu nedir araştırılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan cuma hutbesinin her hafta başka bir konuyu müslümanlarla paylaşıyor.

Cuma namazı için camiye gidecek olan vatandaşlar, her hafta farklı bir konuyu ele alan Cuma hutbesi konusu nedir? sorusuna yanıt arıyor.

29 EkimCuma hutbesi konusu Diyanet İşleri tarafından duyurulacak.

Peki bu haftaki Cuma hutbesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Bu haftaki cuma hutbesi konusu nedir? İşte detaylar...

29 EKİM 2021 CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Cuma hutbesi, cuma namazının kılınmaya başlandığı günden bu yana namazın son kısmı olarak okunan derslerdir. Cuma namazının bir parçasıdır. Hutbenin sonunda imam tarafından Nahl Suresi'nin 90. Ayeti okunur.

29 Ekim 2021 Cuma hutbesi henüz yayınlanmadı. Cuma hutbesi yayınlanınca haberimizin içerisine eklenecektir.