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Diyanet 31 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı mı, konusu nedir? Cuma Hutbesi metni...

Diyanet 31 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı mı, konusu nedir? Cuma Hutbesi metni...

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 29 Ekim 2021 Cuma Hutbesi yayınlandı mı, bu haftaki konusu nedir merak ediliyor.