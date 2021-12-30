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- Diyanet 31 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı mı, konusu nedir? Cuma Hutbesi metni...
Diyanet 31 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı mı, konusu nedir? Cuma Hutbesi metni...
- Haber Merkezi
- 30.12.2021 - 14:50
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan cuma hutbesinin her hafta başka bir konuyu müslümanlarla paylaşıyor.
Cuma namazı için camiye gidecek olan vatandaşlar, her hafta farklı bir konuyu ele alan Cuma hutbesi konusu nedir? sorusuna yanıt ararken, 31 Aralık 2021 Cuma hutbesi konusunun Diyanet İşleri tarafından duyurulması bekleniyor.
Peki bu haftaki Cuma hutbesi açıklandı mı, konusu nedir? İşte detaylar...
31 ARALIK 2021 CUMA HUTBESİ KONUSU AÇIKLANDI MI?
Diyanet İşleri Başkanlığı her hafta düzenli olarak yayınladığı hutbeleri genellikle perşembe günleri paylaşıyor.
Geçen hafta yayınlanan hutbede, yaşam tarzına değinilmişti.
31 Aralık Cuma günü okunacak hutbe henüz açıklanmazken konusu da vatandaşları meraklandırdı. Hutbe paylaşılır paylaşılmaz haberimizde yer alacaktır.