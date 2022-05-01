Diyanet Arife günü yapılacak ibadetleri açıkladı! İşte Arife günü okunacak dualar ve kılınacak namazlar

Arife Günü'nde yapılacak ibadetler, bu günü en doğru şekilde ihya etmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki Arife günü nasıl ibadet edilir? İşte Arife günü okunacak dualar ve kılınacak namazlar.

İslam alemi, on bir ayın sultanı Ramazan ayını uğurlamaya ve şeker bayramı olarak da bilinen Ramazan Bayramı'nı karşılamaya hazırlanıyor.

İslam alemi açısından büyük önem arz eden Arife Günü ise Ramazan Bayramı'ndan önceki gün yani bugün idrak ediliyor.

Bu yıl 1 Mayıs tarihine denk gelen Arife gününde yapılacak ibadetler, milyonlarca Müslüman tarafından merak ediliyor.

Arife gününde okunacak dualar, sureler, kılınacak namazlar, çekilecek zikir ve tesbihler yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Ramazan-ı Şerif’in uğurlandığı bu mübarek günde, özellikle 1000 İhlas okumanın fazileti ve sevabının büyük olduğu ve bazı kaynaklarda da tavsiye edildiği biliniyor.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) bu mübarek günle ilgili şöyle buyurmuştur: "Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur."

Peki Arife Günü ibadetleri nelerdir, neler yapılır? İşte Arife Günü okunacak dualar, sureler ve kılınacak namazlar...

Arife günü nedir?

Asıl olarak Kurban Bayramı'ndan bir gün öncesine mahsus olan Arife tabiri, Türkçe'de Ramazan Bayramı'ndan bir gün öncesi için de kullanılmaktadır.

Arife, Bayramın müjdecisidir. Peygamberimiz, "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arife günü yapılan duadır." (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.

Arife Günü yapılacak ibadetler şu şekildedir:

Arife gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir. Bu günde çokça dua ve istiğfar edilmeli ve çokça İhlas Suresi okunmalıdır. Bu önemli gün içerisinde bolca Kuran'ı Kerim okunmalıdır.

Arife günü 1000 İhlas okumanın fazileti

İhlâs Suresi'ni farklı sayılarda okumanın fâziletlerine dair hadisler olduğu gibi 1000 defa okumanın faziletiyle igili rivayetler de vardır:



"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)



Bir hadis-i şerifte, "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.



Hadis-i şeriflere göre, "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

Bu hadislerden hareketle, bu mübarek günde İhlas Suresi'ni bin defa okumak yapılacak en faydalı işlerden biridir. Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir.

Peygamber Efendimiz'in Arife gününde okuduğu dua

Peygamber Efendimiz (s.a.v), Arife gecesinde şu duâyı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini beyân buyurmuştur. Duâ şudur:

''Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi.''

Efendimiz (s.a.v.) Arefe gününün faziletini şu hadisle müjdeliyor:

''Arefe gününden daha faziletli bir gün yoktur. Allahü Teâlâ o gün, yer ehli ile meleklere karşı övünür ve (Arafat'taki hacıları kastederek) şöyle buyurur: Kullarıma bir bakın. Saçları başları dağınık, toz toprak içinde her uzak ilden bana geldiler. Bu halleri ile onlar, rahmetimi ümit etmekteler, azabımdan dahi korkmaktalar. Şahit olunuz, onları bağışladım. Onların yerlerini cennet eyledim. Arefe günü olduğu kadar, hiçbir gün cehennemden daha çok azat edilen olmaz.''



İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, ''Duânın hayırlısı arife günü yapılan duâdır.'' buyurarak Peygamberlerin arife günü duâsını şöyle okuduğunu haber verir:

"Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir.''

Buhâri'de geçen bir hadisten öğrendiğimize göre arife günü şu duayı okuyan, şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini muhafaza altına almış olur.

''Allâhümmec'al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem'î nûran ve 'an yemînî nûran ve 'an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec'al lî nûran.Ve fî rivâyetin: 'Asabî ve lahmî ve demî ve şa'rî ve beşerî kâne yekûlü fî du'âihî.''

(Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle. (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.)

Arife günü tesbih namazı kılınır mı?

Arife günü tesbih namazı kılmak da tavsiye edilen ibadetler arasındadır. Bununla birlikte tövbe namazı, duha namazı (kuşluk namazı), şükür namazı ve ardından tövbe ve istiğfar edip zikir çekmek de faydalıdır.

Mahsus namaz da Arife gününde yapılacak ibadetler arasındadır. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresi'nden sonra İhlas Suresi, ikinci rekatta Fatiha Suresi'nden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır.

Namazın ardından "Allah'ım, bizim dediğimizden hayırlı olarak, Zât'ının buyurduğu gibi hamd sana mahsustur. Allah'ım namazım, sair ibadetlerim, ölümüm, yaşamam senin içindir. Kalan varlığım da Zât'ın içindir. Allah'ım kabir azabından, kalp fitnesinden, işlerin bozulmasından sana sığınırım." şeklinde dua edilmesi önerilmektedir.

Arife günü çekilecek zikirler ve tesbihler

Arife Günü çekilebilecek zikirler şu şekildedir:

"La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir."

"Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh."

"Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu." Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından bu günde söylenecek en faziletli söz olarak bildirilmiştir.

Bu mübarek günde mümkünse 1001 kere ''Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh'' şeklinde istiğfar etmek tavsiye edilir.

100 defa "Subhanallahi ve bi hamdihi" denildiğinde günahlar bağışlanır.

"Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber" demenin de Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından çok kıymetli olduğu müjdelenmiştir.