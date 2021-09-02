Diyanet ataması ne zaman yapılacak? DİB görevde yükselme sınavı başvuru tarihi ve şartları

Diyanet ataması ne zaman yapılacak? DİB görevde yükselme sınavı başvuru tarihi ve şartları

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), kariyer basamaklarında yükselme sınavıyla bazı kadrolara atama yapacak. Peki Diyanet ataması ne zaman yapılacak? İşte Diyanet görevde yükselme sınavı başvuru şartları.

Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatında Başvaiz, Uzmanvaiz, Başimam-Hatip, Uzman İmam-Hatip, Ku'ran Kursu Başöğreticisi, Kur'an Kursu Uzman Öğreticisi, Başmüezzin unvanı bulunan kadrolar için naklen atama yapılmak üzere sözlü sınav yapılacak.

Sözlü sınava, MBSTS puan sırası esas alınarak her bir unvan için belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı aday çağrılacak.

Peki Diyanet ataması ne zaman yapılacak? İşte Diyanet görevde yükselme sınavı başvuru şartları...

DİYANET GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,

2. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,

3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,

4. Başkanlığımızca 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (MBSTS) herhangi birinden en az 50 (elli) puan almış olmak,

5. Son 3 yıl içinde uyarma ile kınama hariç disiplin cezası almamış olmak.

DİYANET GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 06 Eylül 2021 - 20 Eylül 2021 (saat 23:59) tarihleri arasında DİBBYS Programı üzerinden "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" yapılacaktır.

2. Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS (İKYS) verileri dikkate alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS verilerini kontrol ederek eksik bilgi ve belgelerini İKYS'ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında adaylardan ayrıca bir belge talep edilmeyecektir.

3. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

5. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE ZAMANI

1. Sınav, sözlü olarak yapılacaktır.

2. Sınav konuları:

a. Vaiz unvanı kariyer basamakları için;

a) Kur'an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir) (30 puan),

b) Arapça (30 puan),

c) Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) ve hitabet (30 puan),

d) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (10 puan).

b. Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarının kariyer basamakları için;

1) Kur'an-ı Kerim (70 puan),

2) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları) (20 puan),

3) Hitabet (KKÖ ve İH için) - Ezan ve ikamet (MK için) (10 puan)

3. Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.

4. Adaylar sınava gelirken "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus Cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

5. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekmektedir.

2. Başarı sıralamasında öncelikle sınav puanı, eşitlik halinde sırasıyla MBSTS puanı, hizmet süresinin fazla olması ve doğum tarihinin önce olması dikkate alınacaktır.

3. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri yedek olarak sıralanacaktır.

SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ

1. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

2. İtirazlar, 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaylara bildirilecektir.

3. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

ATAMA İŞLEMLERİ

1. Atamalar başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.

2. Atamaya ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1. Adaylar; "Sınav Giriş Belgesi" alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini

(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

2. Sınav sürecinin her aşamasında başvuru için istenilen bilgiler ve gerekli görülen diğer hususlarla ilgili, Başkanlık adaylardan ayrıca belge talep edebilecektir.

3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

4. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

6. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin- Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

İLETİŞİM

Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon : (0312) 295 70 00

Faks : (0312) 2858572

e-posta : persis@diyanet.gov.tr

İlgililere duyurulur.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ