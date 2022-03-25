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    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ülkemizde 90 bin camide minareler yükselmektedir

    Ayşe Hatun Camii açılışına katılan Erbaş, 'Dünyanın neresine giderseniz gidiniz gözünüz bir minare arar. Elhamdülillah bizim ülkemizde şu an itibarıyla 90 bin camimizde minareler yükselmektedir' dedi.
    • İHA
    • 25.03.2022 - 16:12
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 16:18
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    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ülkemizde 90 bin camide minareler yükselmektedir

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, iş adamı Süreyya Özden tarafından Ankara’nın Çankaya ilçesi Çayyolu semtinde yaptırılan Ayşe Hatun Camii’nin açılışına katıldı.

    Erbaş, açılış öncesi camide cuma namazını kıldırarak, hutbe irad etti.

    Açılışa Erbaş’ın yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve caminin banisi Süreyya Özden katıldı.

    "CAMİLER GENÇLER VE ÇOCUKLARLA DOLACAK"

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yaptığı konuşmada camilerin en büyük hazine ve kazanım olduğunu, camileri gençlerle, çocuklarla donatmaya çalışacaklarını belirtti.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ülkemizde 90 bin camide minareler yükselmektedir #1a

    "DÜNYANIN NERESİNE GİDERSENİZ GİDİN GÖZÜNÜZ KUBBE ARAR"

    Türkiye’de 90 bin cami olduğunu vurgulayan Erbaş, “Balkanlar'a gittiğinizde gözünüz minare arar, minarelerin bulunduğu yerlerde hemen dersiniz ki burası Müslüman köyü. Orta Asya’ya gittiğinizde öyledir. Rusya’ya gittiğinizde, Afrika’ya gittiğinizde öyledir. Dünyanın neresine giderseniz gidiniz gözünüz bir minare, kubbe arar.

    "VATANIMIZ İÇİN EN BÜYÜK HAZİNE"

    Elhamdülillah bizim ülkemizde şu an itibarıyla 90 bin camimizde minareler yükselmektedir. Bu vatanımız için büyük hazinedir. En büyük kazanımdır. İnşallah camilerimizin sadece duvarlarını, minarelerini yükseltmekle kalmayacağız, içini de gençlerle, çocuklarla, derslerle donatmaya çalışacağız. Bunun için gayret ediyoruz.” şeklinde konuştu.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ülkemizde 90 bin camide minareler yükselmektedir #2

    "HER CAMİ BİTİŞİĞİNDE 4-6 YAŞ KUR'AN KURSU AÇMAYA GAYRET EDİYORUZ"

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş şunları kaydetti:

    “Her camimizin bitişiğinde bir 4-6 yaş Kur’an kursu açmaya gayret ediyoruz. Çünkü bu yaşlardaki çocuklarımıza İslam’ın ne olduğunu öğreteceğiz. Bunun için biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak gayret ediyoruz. Amacımız Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ‘Çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar temel dini bilgileri onlara öğretiniz’ emrine uymaktır, derdimiz budur. Efendimizin gösterdiği yolda yürümek bizim vazifemiz. İnşallah sizlerden her camimizin bitişiğine eğer Kur’an kurslarıyla camilerimizin eğitim külliyesini tamamlama noktasında da gayretimiz olursa bu nurun ala nur olacaktır.”

    KURDELE DUA EŞLİĞİNDE KESİLDİ

    Ayşe Hatun Camii, açılış konuşmalarının ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek ibadete açıldı.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ülkemizde 90 bin camide minareler yükselmektedir #3


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