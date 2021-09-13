Diyanet İşleri Başkanlığı 30 personel alım ilanı: DİB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2021

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, çeşitli unvanlarda 30 kadroya personel alımı yapacak. İşte DİB 30 personel alımı başvuruları ne zaman şartları neler? İşte detaylar...

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı yapacak. Sözlü sınav sonucuna göre 8 prodüktör, 5 kameraman, 3 montajcı, 4 ses kayıtçısı, 4 yönetmen, 4 spiker ve 2 ışıkçı kadrolarına personel alınacak.

İlanın yayınlanmasının ardından başvuruda bulunmak isteyen kişiler, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri hakkında araştırmalarına başladı.

Peki Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir, nasıl başvurulur? İşte DİB 30 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları...

BAŞVURU TARİHİ

Adaylar, sınav için 13-24 Eylül tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden başvuruda bulunacak. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün internet sayfasından ilan edilecek.

Sınav giriş belgesi alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri, "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" adresi aracılığıyla gerçekleştirilecek.

SÖZLÜ SINAV ANKARA'DA YAPILACAK

Ankara'da yapılacak sözlü sınava, KPSS puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 3 katı aday çağrılacak. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra ilan edilecek.

EN AZ 70 PUAN ALMAK GEREKECEK

Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekecek. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacak. Sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecek.

Sınavda başarılı olan adaylardan 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma sonucu olumlu olanların ataması yapılacak.

DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların öğrenim durumuna göre 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP3 veya KPSSP93 puan türünden en az 60 alması, spiker unvanına başvuru yapacakların Milli Eğitim Bakanlığı onaylı en az 80 saatlik sunuculuk/spikerlik kursu aldığını gösterir belgeye sahip olması, unvanlara göre ilanda belirtilen yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden ve programlarından mezun olması gerekiyor.

GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Öğrenim durumuna göre 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP3 veya KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

3. Spiker unvanına başvuru yapacak adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı en az 80 saatlik sunuculuk/spikerlik kursu aldığını gösterir belgeye sahip olmak,

4. Unvanlara göre aşağıdaki tabloda belirtilen yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden/programlarından mezun olmak.