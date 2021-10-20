Diyanet İşleri Başkanlığı KPSS 50 puan ile 7800 personel alımı: Başvuru tarihleri ve şartları 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı KPSS 50 puan ile 7800 personel alımı: Başvuru tarihleri ve şartları 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım pozisyonlarına personel alacak. Peki 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? İşte şartları.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Taşra Teşkilatlarında görevlendirmek üzere KPSS 50 puan ile personel alımı yapacağını açıkladı.

Yayınlanan ilana göre, en az lise mezunu adaylar arasından boş bulunan pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre, 1500'ü Kur'an Kursu Öğreticisi, 5600'ü İmam-hatip ve 700'ü Müezzin-kayyım olmak üzere toplamda 7800 personel alımı yapılacak.

İlanın yayınlanmasının ardından başvuruda bulunmak isteyen adaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki Diyanet İşleri Başkanlığı 7800 personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru ekranı ve diğer detaylar...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam-hatip ve Müezzin-kayyım alımı başvuruları, 8 Kasım 2021 tarihinde başlayacak ve 22 Kasım 2021 tarihinde sona erecek.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, ''sinav.diyanet.gov.tr'' internet adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığıyla müracaatta bulunacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48'inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

3. Başvurunun son günü itibarıyla unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

4. 2020 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

7. Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleĢmeli olarak çalışıyor olmamak, •

Adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1'inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.