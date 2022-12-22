Diyanet İşleri Başkanlığı KPSS ile personel alımı yapacak! İşte branş dağılımı ve başvuru şartları..

Diyanet İşleri Başkanlığı KPSS ile personel alımı yapacak! İşte branş dağılımı ve başvuru şartları..

Diyanet İşleri başkanlğı KPSS şartı ile 6200 personel alımı yapacak. İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar..

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 Kamu Personel Seçme Sınavından en az 50 puan alan 6200 personel alımı yapılacağını açıkladı.

Başvuru yapmak isteyen adaylar konu hakkında aramalarına hız kazandırdı. Arama motorlarında konu hakkında en çok araştırılanlar personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları 26 Aralık 2022 ile 6 Ocak 2023 tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden yapılacak.

İşte başvuru şartları ve branş dağılımı..

Branş dağılımı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınacak 6200 personelin branş dağılımı şu şekilde;

Kur'an Kursu Öğreticisi: 1300 Personel

İmam - Hatip: 4600 Personel

Müezzin - Kayyım: 300 Personel

Başvuru şartları

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

- Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

- 2022 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

- Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

- Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

- Halen Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.

- Diyanet personel alımı 2022 için adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

- Yükseköğrenim mezunu adayların lisans ve ön lisans öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir.

- Elektronik ortamdaki başvuru ekranına öğrenim bilgileri gelen adayların başvuruları otomatik olarak onaylanacağından ayrıca il/ilçe müftülüklerine müracaat etmeyeceklerdir.