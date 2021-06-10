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Diyanet kurban kesim fiyatları ne kadar? Yurt içi ve yurt dışı kurban fiyatı 2021

Diyanet kurban kesim fiyatları ne kadar? Yurt içi ve yurt dışı kurban fiyatı 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı, vekaletle kurban kesim fiyatlarını açıkladı. Kurban fiyatlarını merak eden vatandaşlar, yurt içi ve yurt dışı kurban fiyatları ne kadar sorusunu araştırıyor.