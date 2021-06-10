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- Diyanet kurban kesim fiyatları ne kadar? Yurt içi ve yurt dışı kurban fiyatı 2021
Diyanet kurban kesim fiyatları ne kadar? Yurt içi ve yurt dışı kurban fiyatı 2021
Diyanet İşleri Başkanlığı, vekaletle kurban kesim fiyatlarını açıkladı. Kurban fiyatlarını merak eden vatandaşlar, yurt içi ve yurt dışı kurban fiyatları ne kadar sorusunu araştırıyor.
- Haber Merkezi
- 10.06.2021 - 11:27
Kurban keserek dini görevini yerine getirmek isteyenler kurban fiyatları 2021 aramasında bulunuyor.
Bayrama kısa bir süre kala şimdiden hazırlığa başlamak isteyen vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelini açıkladı.
Bütçesine göre plan yapacak olan vatandaşlar için kurban fiyatları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki Diyanet yurt içi ve yurt dışı kurban kesim fiyatları ne kadar? İşte detaylar..
DİYANET KURBAN KESİM FİYATLARI 2021
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı.