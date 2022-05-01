Diyanet Ramazan Bayramı Hutbesi 2022: Bayramımız kutlu, gönlümüz Iiman ve neşe dolu olsun

Diyanet Ramazan Bayramı Hutbesi 2022: Bayramımız kutlu, gönlümüz Iiman ve neşe dolu olsun

Ramazan Bayramı Hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. 2 Mayıs 2022 tarihli Bayram hutbesinin konusu, ''Bayramımız kutlu, gönlümüz Iiman ve neşe dolu olsun'' olarak belirlendi.

On bir ayın sultanı Ramazan ayını uğurlamaya hazırlanan İslam alemi, Ramazan Bayramı için geri sayıma geçti.

Bir ay boyunca oruç tutarak nefsini terbiye eden milyonlarca Müslüman, bu akşam son kez iftar sofralarında buluşacak.

Yarın bayram namazı kılmak için camilere akın edecek olanlar ise Ramazan Bayramı Hutbesi'ni araştırıyor.

Ramazan Bayramı Hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı.

Diyanet bayram hutbesinin konusunu ''Bayramımız kutlu, gönlümüz Iiman ve neşe dolu olsun" olarak duyurdu.

Hutbeyle birlikte Ramazan ayı boyunca yapılan oruç ibadeti faziletleriyle birlikte hatırlatılacak ve bayram karşılanacak.

İşte 2 Mayıs 2022 Diyanet Ramazan Bayramı Hutbesi konusu ve tam metni...

2022 Diyanet Ramazan Bayramı Hutbesi metni

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2 Mayıs 2022 tarihli "Bayramımız Kutlu, Gönlümüz İman Ve Neşe Dolu Olsun" konulu hutbe, bayram namazı vaktinde camilerde paylaşılmayı bekliyor.

Bayramımız kutlu, gönlümüz Iiman ve neşe dolu olsun

Can bula cananını, bayram o bayram ola,

Kul bula sultanını, bayram o bayram ola,

Hüzn ü keder def ola, dilde hicap ref ola,

Cümle günah af ola, bayram o bayram ola.

Muhterem Müslümanlar!

Ramazan-ı şerifin ilahi tedrisatından geçen kullarına bayram lütfeden Cenâb-ı Hakka sonsuz hamd ü senalar olsun. Bayramları Allah’ı anma, birlik ve beraberlik, sevinç ve neşe günleri ilan eden Resûl-i Kibriyâ Efendimize salât ü selam olsun.

Aziz Müminler!

Bayramlar fıtratımızla buluşma günleridir. Birbirimize gönlümüzü açma, sevincimizi paylaşma günleridir. Kardeşliğimizi pekiştirme, yüreklerimizi birleştirme günleridir. Bayramlar dilleri, renkleri ve coğrafyaları farklı; imanları, gönülleri ve duaları aynı Müslümanların vahdet şuuruna erdiği anlardır.

Kıymetli Müslümanlar!

Her nimet gibi bayramlar da şükür vesilesidir. O halde şükrümüzle tüm varlığın ve nimetin kaynağı olan Yüce Yaratıcımıza yakınlaşalım.

Bayramları hakiki manada bayram haline getirecek olan bizleriz. Öyleyse bayramın neşesini ve mutluluğunu herkesle paylaşalım. Paylaşarak iyi ve güzel olanı çoğaltalım. Acısı olanın acısını azaltalım, yükü olanın yükünü hafifletelim, derdi olanın derdine ortak olalım.

Allah Resûlü’nün ''Bir mümin, diğer bir mümin için birbirini destekleyen bir binanın tuğlaları gibidir.'' ilkesine sadakat gösterelim.

Değerli Müminler!

Bayramlar hatırlamaktır. Anne babamızdan başlayarak aile büyüklerimizi ve dostlarımızı, akraba ve komşularımızı ziyaret edelim. Öksüz, garip ve kimsesizleri sevindirelim. Hastaların hatırını soralım, yetimlerin yüreğine dokunalım, yaşlıların duasını alalım. Yüzümüzde beliren tebessümle, kalbimize doğan sıcaklıkla çocuklarımıza bayram neşesini tattıralım.

Bayramlar sevgi, barış ve barışma günleridir. Geliniz bu bayram, aramızdaki kırgınlık ve küskünlükleri bir kenara bırakalım. İman kardeşliğinin lezzetine varalım.

Bayramlar dua vakitleridir. Dünyanın neresinde olursa olsun derdi ve sıkıntısı olan kardeşlerimiz için el açıp Rabbimize yalvaralım. İslam beldelerinin güven ve huzur içinde bayramlar kutlaması için niyazda bulunalım.

Aziz Kardeşlerim!

''Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et.'' ilahi emrine boyun eğerek Ramazan mektebinde kazandığımız güzel hasletleri hayatımız boyunca koruyalım. Ramazan’ın huzur, bereket ve samimiyetini ömrümüzün her anına taşıyalım.

Bu vesileyle aziz milletimizin ve İslam âleminin bayramını tebrik ediyorum. Bayramımız birlik, beraberlik ve kardeşliğimize, İslam coğrafyasının huzur ve selametine, insanlığın kurtuluş ve hidayetine vesile olsun. Bayramımız mübarek olsun.