Diyanet'ten anlamlı 19 Mayıs kutlaması: Tüm Camiilerde Cuma namazını İmam Hatip Liseli gençler kıldırdı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt genelinde organize edilen "Bugün Bütün Camilerde Mihrap ve Minberde Gençler Var" başlıklı proje kapsamında 19 Mayıs’ta gençler camilerde hutbe okuyup cuma namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 19 Mayıs 2023 gününün cuma gününe denk gelmesi sebebiyle Cuma namazını gençlerin kıldırması için proje başlattı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Diyanet anlamlı bir etkinliğe imza attı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt genelinde organize edilen "Bugün Bütün Camilerde Mihrap ve Minberde Gençler Var" başlıklı proje kapsamında 19 Mayıs’ta gençler camilerde hutbe okuyup cuma namazı kıldırdı. Türkiye'deki tüm camilerde Cuma Namazını İmam Hatip öğrencileri kıldırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin okuğu hutbeyi dinledi Cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlik haftası münasebetiyle gençler tarafından okunan cuma hutbesini dinledi. Erdoğan namazın ardından gençlerin okuduğu hutbeden memnuniyetini ifade ederek fotoğraf çekildi.