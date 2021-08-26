Diyanet'ten flaş duyuru! Bu ürünleri yemek helal değil

Diyanet'ten flaş duyuru! Bu ürünleri yemek helal değil

Diyanet İşleri Başkanlığı, balık sınıfına girmeyen midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides, kurbağa gibi deniz hayvanlarını yemenin haram olduğunu açıkladı.

Denizden elde edilen yiyeceklerin helal veya haram olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor.

Denizden çıkan balık çeşitlerinin yenmesinde herhangi bir tereddüt oluşmazken karides, midye, yengeç, kalamar, ıstakoz gibi diğer deniz canlılarının yenip yenmeyeceği merak ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Yengeç, kalamar, ıstakoz, karides, midye, kurbağa vb. gibi deniz ürünleri yenilebilir mi?" sorusunu cevaplandırdı. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklaması..

YENGEÇ, ISTAKOZ, KARİDES, KALAMAR, MİDYE, KURBAĞA GİBİ DENİZ ÜRÜNLERİ YENİR Mİ?

Kur'an-ı Kerim'de, denizden elde edilen yiyeceklerin helal olduğu bildirilmiştir (Mâide, 5/96; Fâtır, 35/12). Hz. Peygamber de (s.a.s.), ''Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir.'' (Ebû Dâvud, Tahâret 41) buyurmuştur.

Hanefi mezhebi, zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen ''deniz hayvanları'' ifadesiyle balık türünün kastedildiği, dolayısıyla balık sınıfına girmeyen midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir (Kâsânî, Bedâi’, V, 35).

Şafii mezhebinde konuyla ilgili şöyle bir ayrım yapılmıştır:

Deniz canlıları sadece suda yaşayabiliyor ve sudan çıktığında boğazlanmış hayvan gibi kısa sürede ölüyorsa, şekline ve ölüm durumuna bakılmaksızın yenmesi helaldir.

Ancak aslen suda yaşayan fakat karada da yaşayabilme özelliğine sahip olan hayvanlara gelince bunlardan eti yenen kara hayvanlarına benzeyenlerin yenmesi, boğazlanması şartıyla helal, eti yenmeyenlere benzeyenlerin yenmesi ise haramdır. Buna göre kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanının yenmesi helal değildir (Remlî Nihayetu’l-Muhtac, VIII, 113,150-152.).