Diyanet'ten hac başvurusu kararı: Hacı adaylarının hak kaybı olacak mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl da hacca gidemeyen milyonlarca hacı adayının gündemindeki 'Hacı adaylarının hak kaybı olacak mı?' sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamasıyla yanıt buldu.

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl da ülke dışından kimseyi hac ibadeti için kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

2020 yılında hacca gitmek için kayıt yaptıran ancak salgın nedeniyle hakları 2021 yılına aktarılan kişiler, bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleneceği ve hac kayıtlarının akıbetinin ne olacağını merak ediyordu.

Hac ve Umre Kurulu toplantısının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamayla birlikte Hacı adaylarının hak kaybı olacak mı? sorusu yanıt buldu.

Peki Hacı adaylarının hak kaybı olacak mı? İşte detaylar...

HACI ADAYLARININ HAK KAYBI OLACAK MI?

Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Suudi Arabistan hükümetinin, Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılında hac ibadetinin sadece ülke içinde yaşayan ve değişik milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslümanla ifa edileceği ve yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyeceği şeklindeki kararı değerlendirildi.

Toplantı sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2021 yılına devredilen hacı adaylarının kayıt haklarının, 2022 yılına aktarılmasına karar verildiği belirtildi.

Hacı adaylarının, daha önce hesaplarında bırakılan 1000'er riyalin 2022 yılı haccından mahsup edilmek üzere blokesi devam edecek.

2022 yılına kesin kayıt hakkı devredilen ancak hacca gitmekten vazgeçen adayların ödediği ücretin tamamı iade edilecek. Kazanılmış kura kat sayıları ile gelecek yıllarda kuraya dahil edilebilecekler.

Bakanlıkğın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"2020 yılında kesin kayıt hakkı elde edip hac yapılamadığı için gerekli şartları yerine getirerek hakları 2021 yılına devredilen hacı adaylarının, hac ücretlerinden mahsup edilmek üzere daha önce hesaplarında bırakılan 1000’er riyalin 2022 yılı haccından mahsup edilmek üzere blokesinin devamı şartıyla kayıt haklarının 2022 yılına devredilmesine,

2022 yılına kesin kayıt hakkı devredilen hacı adaylarından hacca gitmekten vazgeçenler olması durumunda, ödemiş oldukları ücretlerin tamamının iade edilmesine ve bu kişilerin kazanılmış kura kat sayıları ile gelecek yıllarda kuraya dahil edilmesine karar verildi."