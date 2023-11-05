Diyarbakır anneleri evlat nöbetinde kararlı: Çocuklarımız gelene kadar buradan kalkmayacağız HDP'yi çocuklarını terörist yapmak üzere dağa kaçırmakla sorunlu tutan aileler 3 Eylül 2019'da başlattıkları oturma eylemini, ilk günkü heyacanıyla sürdürüyor.

AA

Aileler, ellerinde dağa kaçırıldığını düşündükleri çocuklarının fotoğrafı ile evlatlarının geri gönderilmesini istedi.

İlk Diyarbakır anneleri evlat nöbetine başladıktan sonra diğer anneler de yanlarına katıldı.

Aileler bu eylemin ardından evlatlarına kavuştukça, Diyarbakır annelerinin umutları arttı.

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemine bugün de kararlıkla devam ediyor.

Oturma eylemi 1.525'inci gününde

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, başlattığı oturma eylemi 1.525'inci gününde sürüyor.

"Benim oğlumu HDP kandırdı, kaçırdı, götürdü"

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerine devam eden annelerden Güzide Demir, oğlu Aziz'e kavuşmak için eyleme devam ettiğini söyledi. Demir, yaşadıkların şöyle dile getirdi:

Yaklaşık 5 senedir burada bu eylemi sürdürüyoruz. Çocuklarımız gelene kadar buradan kalkmayacağız. Benim oğlumu HDP kandırdı, kaçırdı, götürdü.

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“Oğlumun peşini bırakmam”

Oğlu Mahmut için eylem yapan anne Bedriye Uslu da her sabah çadırın yolunu tutuğunu dile getirerek, oğlundan teslim olmasını istedi ve şöyle konuştu:

Mahmut'u almakta kararlıyım. Allah bana güç ve kuvvet verdikçe, ayağım ve dilim tuttuğu sürece ben oğlumun peşini bırakmam.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)