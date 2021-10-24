Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden olan Hasuni Mağaraları'nın çevresi çöplüğe döndü. Bölge halkı ve bölgeye gelen turistler, çöp kokusundan ve çöplerden çıkan dumandan rahatsız oluyor.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine 6 kilometre uzaklıkla bulunan Hasuni Mağaraları, bölgenin önemli turizm yerlerinin başında geliyor.

300'den fazla odası ve kiliseleriyle dikkati çeken mağaralar, 2012 yılında SİT alanı ilan edildi.

İçerisinde bulunan su depoları, hamam, kaya merdivenleri, taş döşeme yolları, kaya kilisesi ve kilisenin yanındaki amfi tiyatroyla dönemin izini taşıyan mağaralar, çevre yoldaki çöplerle gündeme geldi.

Milattan önce 1000 ile 13'üncü yüzyıla ait kalıntıların bulunduğu Hasuni Mağaraları ile İncesu köyü arasındaki çöp alanından çıkan koku ve duman hem turistleri hem de köylüleri rahatsız ediyor.

Çöplerden ve çöplük alandan çıkan dumandan rahatsız olan köylüler, bu durumun çözülmesini istiyor.

"ÇÖPLERİN KALDIRILMASI İYİ OLACAK"

İncesu köyünden Eşref Eryılmaz, çöpten çıkan koku ve dumanın rahatsızlık verdiğini belirterek, "Bu çöplerden dolayı rahatsız oluyoruz. Çöpün kaldırılması bizim için daha iyi olacak. Yaklaşık 20 senedir burada.

Biz rahatsız oluyoruz bu durumdan, turistler rahatsız oluyor. Keşke bu çöplük alanı buradan kaldırsalar." dedi.

Diyarbakır Hasuni Mağaraları'nın çöp alanından arındırılması isteniyor VİDEO

"300 TANE MAĞARA VAR"

Hasuni Mağaraları'nın işletmecisi Aslan Bakır, mağaraların tarihiyle ilgili bilgi vererek, "2012 yılında Silvan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Hasuni koruma altına alındı. 629 metrekare alanı tellerle çevrilmiş vaziyette. Birinci derece arkeolojik SİT alanı olarak geçiyor.

Anadolu'nun ilk tarihi yerleşkelerinden bir tanesi. Konum itibarıyla Hasuni Vadisi'nde kurulu bir yer. En yüksek tepesinde kurulan bir yer. Hasuni'de yaklaşık 300 mağara var. Mağaraların çoğu dubleks, tripleks şeklinde birbirine bağlı. İçinde hava döngüsü var. Hava döngüsünden dolayı yaşama çok elverişli bir yer. Onun dışında dağ oyularak su sarnıçları yapılmış.

Hasuni Vadisi'nin en üst noktasına giden taşlar oyularak merdiven yapılmış. Yapılan merdivenle Hasuni Vadisi'nde ovanın tamamına hakim tepeden kuş bakışı görüntüye sahip olabiliyorsunuz.

Ayrıca 2 kilisemiz var. Biri Silvan'a özgü kesme taşlar yapılmış taş kilise. Bir kilisemiz de mağara kilisesi. Hristiyanlığın yayıldığı dönemde kullanıldığı varsayılıyor. 17'nci yüzyıla kadar da kiliseler aktif olarak kullanılmış. Hasuni, turizm alanı olarak açık durumdadır. Herkesi bekliyoruz" diye konuştu.