UNESCO'nun listesinde bulunan Mardinkapı, 3 gün süren montaj sürecinden sonra tekrar yerine takıldı. Vatandaşlar, restorasyondan dolayı memnun olduklarını söyledi.

Diyarbakır Surları'nda yer alan ve restorasyonu tamamlanan tarihi Mardinkapı, yerine monte edildi.

Mardinkapı, binlerce yıllık geçmişe sahip ve UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak tescillenmiş olan surlarda yer alıyor.

MARDİNKAPI'NIN RESTORASYONU TAMAMLANDI

Geçmişte kente giriş yapılan surun ana kapılarından Mardinkapı'nın restorasyonu, Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünün uzman restoratörlerince titizlikle sürdürülen işlemlerin sonucu tamamlandı.

Mardinkapı, uzman kişilerin gözetiminde vinç yardımıyla restorasyonu yapılan alandan alınarak, yerine takıldı.

Diyarbakır Surları'ndaki tarihi Mardinkapı yerine takıldı VİDEO

SURLARIN MİMARİ DOKUSUNUN BÜTÜNLEYİCİSİ

Monte işlemi tamamlanan kapıda Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemil Alp, Diyarbakır Müze Müdürü Vehbi Yurt ve Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Koç incelemede bulundu.

Koç, surlarda bütüncül olarak projeler çerçevesinde restorasyon çalışmalarının devam ettiğini, surların özgün ve mimari dokusunun bütünleyicisi olan kapılarını da restorasyondan geçirdiklerini bildirdi.

Tarihi Mardinkapı yerine takıldı FOTO GALERi

MONTAJ 3 GÜN SÜRDÜ

Mardinkapı'nın aşırı tahribata uğradığını, bu nedenle önceliği bu kapıya verdiklerini belirten Koç, 3 gün süren montaj sürecinden sonra kapının yerine takıldığını aktardı.

Kapıdaki özgün motiflere bağlı kalarak geleneksel yöntemlerle restorasyonun tamamlandığını anlatan Koç, şöyle devam etti:

"Mardinkapı çok işlek bir kapı. Vatandaşların gün içerisinde sürekli kullanıyor. Çalışma kapsamında vatandaşlar sonucu gördükleri zaman çok memnun olduklarını gözlemledik. Diyarbakır turizmine katkı sunmanın ve kalenin özgün mimari unsurunu tamamlamanın gururunu duyuyoruz. Diğer kapıları da çalışmaları bittikten sonra özgün kaledeki yerlerine takıp vatandaşlarımıza ve turizme kazandıracağız."





"KAPIYI BEĞENDİK"

Restorasyon ve monte edilme işlemi tamamlanan Mardinkapı'dan geçen vatandaşlar, yapılan çalışma hakkında yetkililerden bilgi alırken bazıları da "Mardinkapı Şen Olur" türküsü eşliğinde halay çekti.

Vatandaşlardan Lorin Aydın, Mardinkapı'nın restore edilmesiyle güzelleştiğini dile getirdi.

Mardinkapı'nın türkülerde yer aldığını belirten Aydın, "Kapının restore edilmesinden dolayı çok memnunuz ve kapıyı beğendik. Restorasyon çalışmasında emeğe geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.