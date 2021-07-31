Mehmetçik'in başarılı operasyonları sayesinde terörden kurtarılan kent, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Tarihi mekanlardan birisi olan Hasan Paşa Hanı, eski kalabalık günlerine döndü.

Türk Silahlı Kuvvetleri, yaptığı başarılı operasyonlar ile içeride ve dışarıda huzuru sağladı.

Mehmetçik hem içeride hem dışarıda terör örgütlerine göz açtırmazken, Diyarbakır terörden kurtarıldı.

Terörden arındırılan ve huzura kavuşan Diyarbakır sokakları, yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Vatandaşlar, koronavirüs salgınına rağmen tarihi mekanları doldurdu.

Huzur içinde gezen ziyaretçiler, herkesi Diyarbakır'daki tarihi mekanları görmeye davet etti.

HASAN PAŞA HANI ESKİ YOĞUNLUĞUNA KAVUŞTU

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi dokuya ve mimariye sahip, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak mekanı haline gelen Hasan Paşa Hanı, kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte eski yoğunluğuna kavuştu.

Diyarbakır terörden arındırıldı, tarihi mekanları doldu VİDEO

"GELEN MİSAFİRLER BURAYI ÇOK SEVİYOR"

Hasan Paşa Hanı'nda 12 yıldır esnaflık yapan ve aynı zamanda Hasan Paşa Hanı Yönetim Kurulu Üyesi olan Bilal Peke, "Kısıtlamalar kalktı her yer açıldı, bayramdan bu yana işlerimiz çok iyi. Çok güzel bir mekanımız var.

Diyarbakır'ın yükselen yıldızı Hasan Paşa Hanı tarihi bir ortam, mistik bir mekan. Gelen misafirlerimiz burayı çok seviyor." dedi.

"HERKESİ DİYARBAKIR'A BEKLİYORUZ"

Handaki genel yoğunluktan esnaf olarak çok memnun olduklarını aktaran Peke, herkesi Diyarbakır'daki tarihi mekanları görmeye davet ettiğini söyledi.