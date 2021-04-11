Diyarbakır usulü Tırşik tarifi: Tırşik nasıl yapılır? Tırşik malzemeleri ve tarifi..

Diyarbakır usulü Tırşik tarifi: Tırşik nasıl yapılır? Tırşik malzemeleri ve tarifi..

İbo Show programıla gündeme gelen Tırşik tarifi, merak eden seyircilerin araştırdığı konular arasında yerini aldı. Peki tırşık yemeği nedir, nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Doğu bölgesinin yöresel lezzetlerinden biri olna tırşik nedir ve nasıl yapılır araştırılıyor.

Etli bir güvenç yemeği olan tırşik, İbo Show yeni bölümünde konuşulmasıyla denemek isteyenlerin merak konusu oldu.

Diyarbakır, Urfa, Mardin, Batman gibi yörelerde sıklıkla tüketilen tırşik yemek sofralarının vazgeçilmezlerindendir.

Peki tırşik nasıl yapılır? İşte Diyarbakır usulü meşhur tırşik tarifi..

TIRŞİK MALZEMELERİ NELERDİR?

1 adet büyük boy kuru soğan

2 tane çarliston biber

3 adet patlıcan

2 adet domates

3 diş sarımsak

Tuz

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

Yağ

Su

TIRŞİK NASIL YAPILIR? DİYARBAKIR USULÜ TIRŞİK TARİFİ

Soğanları, sarımsakları ve biberleri yemeklik doğrayın. Patlıcanları ve domatesleri de küp küp doğrayın.

Patlıcanları tuzlu suya koyun. Sıvı yağı tencerede kızdırıp içine soğanları ekleyin ve kavurun.

Biberleri ve sarımsakları da ilave edip biraz daha çevirin. Salçaları ekleyip kavurmaya devam edin.

Sularını süzdüğünüz patlıcanları tencereye alın.

Son olarak domatesleri ilave edin. 1 su bardağı su ve tuz ekleyip kısık ateşte pişmeye bırakın. Patlıcanlar yumuşayınca yemeğiniz hazır.