Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem'inde yıldızlar geceyi aydınlattı

Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği dün başladı.

Dün açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, bölgeyi sadece seçim dönemlerinde değil, her fırsatta yatırım ve istihdam ajandasıyla ziyaret ettiklerini belitti.

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Diyarbakır’da yaptıkları açılışlardan, bugün temeli atılan 250 milyon lira yatırımla kurulacak fabrika ve tanıtılan 50 milyon lira bütçeli destek programından bahsetti.

GÖKYÜZÜNÜN GİZEMLİ DERİNLİĞİ

Gözlem etkinliğinde hep birlikte çadırda kalmak ve gökyüzünü keşfe çıkmanın özel bir tecrübe olduğunu vurgulayan Varank, etkinlik boyunca gökyüzünü inceleyerek uzayın gizemli derinliklerini keşfetmeye çalışacaklarını anlattı.

BİNDEN FAZLA GENÇ KATILDI

Varank, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen 1000’den fazla gökbilim meraklısı gencin etkinlikte olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Son hilal evresinde olan Ay’ı, güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter’i, halkalı gezegen olarak bilinen Satürn’ü ve daha birçok gök cismini gözlemleyecek ve uzmanlarından öğrenecek. Ayrıca, etkinliğin gündüz bölümlerinde bilim, uzay ve astronomiyle ilgili seminerler, çeşitli atölye çalışmaları da hizmetinizde olacak."





"HER POLİTİKAMIZDA GENÇLERİ ANA PAYDAMIZ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Şubatta “Gökyüzüne bak ayı gör” mottosuyla Milli Uzay Programı’nı başlattıklarını hatırlatan Varank, Türkiye Uzay Ajansının (TUA) koordinasyonunda, ülkenin bu alandaki hedeflerini paylaştıklarını anlattı.

Varank, en öncelikli amaçlarının diğer tüm hedeflerin de gerçekleştirilmesini sağlayacak uzay alanında “insan kaynağı yetiştirmek” olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

“Zerzevan Gökyüzü Gözlem Şenliği ve benzeri etkinlikler, özellikle gençlerimiz ve aileleri açısından farkındalığı arttırmak açısından çok kıymetli. Yürüttüğümüz her politikada gençleri ana paydaşımız olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, gençlerin kabullenmediği, desteklemediği hiçbir proje sonuca ulaşamaz. Bir iş yapıyorsanız, kahramanı önce gençler olacak. Onlara ne yapmaları gerektiğini, nasıl yapmaları gerektiğini anlatmak yerine o bilinci o tecrübeyi kazanmalarını sağlamalıyız. Bunu da mümkün olan en erken yaşta yapmalıyız.”





"10 ÜLKEDEN BİRİ OLACAĞIZ"

Zerzevan Kalesi’nin köklü tarihinin yanında Türkiye’de gökyüzü gözleminin yapılabileceği en iyi 10 noktadan biri olduğuna işaret eden Varank, kalenin tarihi özellikleri hakkında bilgi verdi.

Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağı’nın 2020’de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdiğini anımsatan Varank, Diyarbakır’ın Silvan Malabadi Köprüsü ile birlikte iki önemli dünya mirasına ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem'inde yıldızlar geceyi aydınlattı VİDEO



Varank, Türkiye’nin uzay alanında önemli bir birikime sahip olduğuna dikkati çekerek şu bilgileri verdi:

“Bu alandaki çalışmalarımıza TÜBİTAK UZAY Enstitümüz ve TUA ile yoğun bir şekilde devam ediyoruz. TÜBİTAK UZAY ile ülkemizin yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyacını karşılamak ve yurt dışı bağımlılığını ortadan kaldırmak amacıyla İMECE Uydu Projesini yürütüyoruz. Türkiye’nin ilk yerli haberleşme uydusunun geliştirildiği TÜRKSAT 6A Projesi’nde ise tasarım faaliyetlerini tamamladık, üretim aşamasındayız. Bu uydularımızı 2022 içerisinde fırlatmaya hazır hale getireceğiz. Böylece, haberleşme uydularını milli imkanlarla geliştirebilen 10 ülkeden biri Türkiye olacak.”





"İŞ BİRLİĞİ FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Milli Uzay Programı’ndaki hedeflere ilişkin ise Varank, şöyle devam etti:

"Programımızın en önemli hedefi olan Ay Misyonu’nu başarıyla tamamlayarak Cumhuriyetin 100. yılında Ay ile ilk teması gerçekleştirmek istiyoruz. 2023 sonunda uluslararası iş birliğiyle, 2028‘de ise milli roketimizle uzay aracımızı Aya indirmeyi hedefliyoruz. Bu sayede, Ayda bilimsel faaliyetler yapabilen sayılı ülkelerden biri konumuna geleceğiz. Ay’a göndereceğimiz insansız uzay aracının tasarım ve geliştirme çalışmaları halihazırda devam ediyor. Oldukça sıkışık bir takvimde arkadaşlarımız büyük bir gayretle çalışıyorlar. Ay Misyonu’nu dile getirdiğimizde maalesef aykırı sesler diyorlar ki: ‘Türkiye’de hangi kabiliyetler var da siz insansız bir uzay aracını Ay ile buluşturabileceksiniz?’ Bunu söyleyenler Türkiye’nin bugüne kadar elde ettiği başarıların farkında değil. Biz kendi uydularını tasarlayabilen, uzayda kendi geliştirdiği uyduları kullanabilen bir ülkeyiz.





Programdaki bir diğer hedefimiz de Türkiye’yi astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında daha yetkin bir ülke konumuna getirmek. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'miz gözlem projelerine tıpkı bugün olduğu gibi altyapı ve insan gücü desteği sağlıyor. Erzurum’da Doğu Anadolu Gözlemevi’ni kuruyoruz. Bu gözlemevi Türkiye'nin en büyük optik ve ilk kızılötesi teleskobuna sahip olacak. Belirlediğimiz hedeflerin ve projelerin başarıyla gerçekleştirilebilmesi amacıyla yurt içinde ve yurt dışında iş birliği faaliyetlerini de sürdürüyoruz. Uzay alanında harcadığımız tüm emeklerin çok geniş bir alanda katma değerle bize döneceğinin bilincindeyiz. En önemlisi de gençlerin gündeminde uzay ve teknoloji olsun, bu alanda kendilerini geliştirsinler istiyoruz. Ufku samanyolu kadar geniş gençlerimizle, Türkiye’nin uzay yarışındaki konumu 10 yıl içinde üst basamaklara yükselecek.”





"BAYRAĞIMIZI ULUSLARARASI UZAY İSTASYONLARINA TAŞIYACAK İSİMLER BURADAN ÇIKACAK"

Varank, AKINCI TİHA’nın teslimat töreninde, insansız hava aracını geliştiren gençlerin görüldüğünü anlatan Varank, şunları söyledi:

“Her birinin zekası, heyecanı, tutkusu gözlerinden okunuyordu. Araştıran, geliştiren, kendine güvenen, özünü bilen, azimle cesaretle gayretle, ileriye bakan bir gençlikten bahsediyoruz. Sizi A, Z kuşağı diye adlandıranlara aldırmayın. Siz Türkiye’yi hedeflerine ulaştıracak, yarınlarımızı aydınlatacak asıl kahramanlarımızsınız. İnanıyorum ki, bayrağımızı uluslararası uzay istasyonuna taşıyacak isimler buradan çıkacak. Ay misyonumuzdan edindiği tecrübeyle Mars misyonunun hazırlığını yapacak uzaycılar buradan çıkacak. Yeni gezegenler keşfedecek astronomlar sizlerin arasından çıkacak. Yeter ki kendimize güvenelim, yeter ki yüreğimizde uzay ve teknoloji tutkusu bir an olsun sönmesin.”

Daha sonra Varank, etkinlik alanında sıraya girerek yemek aldı ve gençlerle birlikte karavanadan akşam yemeği yedi. Program öncesi Varank, şenlik alanındaki stantları da gezdi.