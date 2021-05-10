Diyarbakır'a karpuz içinde çocuk heykeli dikildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından havalimanı kavşağına yaptırılan heykel ilgi topladı.

Türkiye'de birçok ilin tanıtımı için kentin simgesi olan ne varsa heykel olarak dikilmeye devam ediyor.

Bazı şehirlerde leblebi, köfte, köpek, horoz, portakal, elma, ceylan ve zeytin gibi heykeller bulunuyor.

Bu sefer yapılan heykel ise daha önce yapılmış olsa da diğerlerinden biraz farklı olması dikkat çekiyor.

KARPUZ İÇİNDE ÇOCUK HEYKELİ

Diyarbakır Havalimanı Yonca Kavşağı’na dikilen karpuz içinde çocuk heykeli, sosyal medyada gündem oldu.

Adanalılar ise karpuzun kendi illerine özgü olduğunu belirterek tepkilerini dile getirdi.

"TURİSTLER DOĞANIN GÜZELLİKLERİYLE KARŞILAŞACAK"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin sitesinde geçen ay yayınlanan yazıda, gelen konukların havalimanı kavşağında doğanın güzellikleri ile karşılaşacağı ifade edilmişti.

Yazıda, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yonca Kavşağı’nda yaptığı çevre düzenleme çalışmasıyla kentte gelen yerli ve yabancı turistleri, doğanın güzellikleriyle karşılayacak.” denilmişti.