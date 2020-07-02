Fırınların her geçen gün artmasına rağmen Diyarbakırlı vatandaşlar, tandır satarak geçimlerini sağlıyor.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Sanayi Mahallesi'nde vatandaşlar, geçinmek için tandır yapıyor.

52 yaşındaki 12 çocuk babası Mehmet Ateş, 20 yıdır tandır yapıp satarak ailesine bakıyor.

Özel killi bir toprak ile yapılan tandır, günlerce farklı aşamalardan geçerek kurutuluyor.

Diyarbakır'da 20 yıldır tandır satarak geçimini sağlıyor - VİDEO



"ELİMİZDEN BAŞKA İŞ GELMİYOR"

Türkiye'nin farklı illerine ve köylerine tanesini 150 liraya sattığını söyleyen Ateş, "Yaptığımız bu tandırları Türkiye’nin farklı illerine gönderiyoruz. Toprağı özeldir, yapımında tuz atıyoruz içine, keçi tüyü, saman katıyoruz. Daha sonra ayaklarımızla yoğuruyoruz ve bir gece dinlendirildikten sonra ertesi gün tandır yapımına başlıyoruz. 7-8 tandırın yapımına başlarız ve bir haftada bunlar tamamlanır. Fiyatları ise 100-150 lira arasında değişiyor. Gün vardır hiç satamıyoruz, gün vardır 2 tane satıyoruz. Bazen de bir hafta boyunca satış yapamıyoruz. Bizim de geçim kaynağımız bu. Elimizden başka bir iş gelmiyor." ifadelerini kullandı.