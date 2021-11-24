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- Diyarbakır'da 300 öğrenciden ‘Atatürk’ün çocuklarıyız' şarkısı
Diyarbakır'da 300 öğrenciden ‘Atatürk’ün çocuklarıyız' şarkısı
Öğretmenler Günü'nde 300 öğrenciden oluşan koro, 'Biz Atatürk’ün çocuklarıyız' şarkısını seslendirdi. Öğrencilerin performansı alkış aldı.
- DHA
- 24.11.2021 - 16:10
- Güncelleme : 24.11.2021 - 16:12
Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü...
81 ilde birçok etkinlik yapıldı, öğrenciler şiirlerini okudu, gösterilerini sergiledi.
Bu etkinliğin adresi ise Diyarbakır’ın Silvan ilçesi...
300 ÖĞRENCİNİN SESİNDEN "ATATÜRK'ÜN ÇOCUKLARIYIZ"
Hükümet Konağı bahçesindeki etkinlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 15 müzik öğretmeninin yönetiminde 300 öğrencinin katılımıyla oluşturulan koro, 'Biz Atatürk’ün çocuklarıyız' şarkısını seslendirdi.
Diyarbakır'da 300 öğrenciden ‘Atatürk’ün çocuklarıyız' şarkısı VİDEO
BÜYÜK ALKIŞ ALDILAR
Öğrencilerin sergilediği performans, dinleyicilerden büyük alkış aldı.
Konserin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü, öğrenciler ve öğretmenler, hatıra fotoğrafı çekildi.