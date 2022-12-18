Diyarbakır'da 32 asırlık formülden koku elde edildi

Diyarbakır'da sıra dışı bir sergiye imza atıldı. 3 bin 200 yıllık formülden elde edilen koku ile farklı medeniyetlere ait replikalar sergilendi.

Diyarbakır'da İçkale'deki Saint George Kilisesi'nde "Kokularıyla İz Bırakan Mezopotamya Sergisi" büyük ilgi gördü.

Burada bin yıllar öncesinden kalan bir kokuyu tekrar hissetmenin turizme ve ekonomiye olan katkısı dile getirildi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ali İhsan Su, sergiye katılan isimler arasında yer aldı.

3 bin 200 yıllık formülden elde edilen "Mezopotamya kokusu" ile Roma dönemi, Asur, Babil, Sümer ve Mısır medeniyetlerine ait koku şişeleri ve kaplarının replikalarını inceledi.

"Koku, dünya ticareti için önemli"

Su, burada yaptığı konuşmada, dünya ticaretinde kokunun önemli bir yere sahip olduğunu, elde edilen kokunun ticarileşmesi ve markalaşmasının gerektiğini belirtti.

"İz bırakan, hafızada kalan bazı hususlar ön plana çıkıyor"

GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral ise bölgedeki zengin bitki örtüsünden esinlenerek üretilmiş olan kokuların son derece kıymetli olduğunu belirterek, "Şunu fark ettik. İz bırakan, hafızada kalan bazı hususlar ön plana çıkıyor ve koku da bunlardan birisi. Kokunun turistik boyutunu, tarihten gelen derinliğini, zenginliğini paydaşlarımızla çalışacağız." diye konuştu.

3 bin 200 yıllık koku

AA'nın haberine göre, Koku Kültürü ve Turizmi Derneği Başkan Yardımcısı Bihter Türkan Ergül de kazılarda elde edilen replikalar, koku şişeleri ile içerisinde bulunan bitkilerle çağa uygun kokuları uyarladıklarını dile getirerek "Burada 3 bin 200 yıllık kokuya ulaşma şansına nail olduk ve koklayacağız." dedi.