Diyarbakır'da düzenlenen 12'nci Karpuz Festivali'nde yapılan en ağır karpuz yarışmasını, üretici İkram Atlı yetiştirdiği 51 kilo 400 gram ağırlığındaki karpuz ile kazandı.

Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, geçmişte develerle taşınan ve kılıçlarla kesilen coğrafi tescil işaretli Diyarbakır Karpuzunun tanıtılması amacıyla 'Diyarbakır 12'nci Karpuz Festivali', Dağkapı meydanında yapıldı.

Festival, Diyarbakır karpuzunun yüklendiği develerle birlikte yapılan kortej yürüyüşüyle başladı.

51 kilo 400 gramlık karpuz birinci oldu

Karpuz yeme, karpuz yuvarlama yarışması, karpuza en çok yakışan çocuk ve en ağır karpuz yarışmasının düzenlendiği festivalde, üretici İkram Atlı'nın yetiştirdiği 51 kilo 400 gram ağırlığındaki karpuz birinciliği aldı.

Adil Aydın'ın yetiştirdiği 48 kilo 900 gram karpuz ikinci olurken, üretici Mehmet Atlı'nın 39 kilo 700 gram olan karpuzu da üçüncü oldu.

Diyarbakır'da 51 kilo 400 gram ağırlığındaki karpuz festivalin birincisi oldu VİDEO

"30 bin dekar alanda 118 bin ton karpuz üretimi gerçekleşiyor"

DHA'nın haberine göre, festivalde konuşan Vali Ali İhsan Su, "Bizim çok önemli tarihi, kültür ve doğa gibi değerlerimiz var. Bütün bunların yanında bir de herkes tarafından bilinen Diyarbakır karpuzu var. Bunu daha iyi tanıtmak için bu tür festivalleri düzenliyoruz. Bu karpuzları yetiştiren üreticilerimize teşekkür ediyorum. Onlar çalışıyor, bu karpuzları üretiyorlar. Bizler hem valilik hem de büyükşehir belediyesi olarak bu üreticilere destek çıkıyoruz. Bu bir ata tohumudur. Bunu kaybetmememiz lazım ve devam etmemiz lazım. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm karpuzları da vatandaşlardan alıyoruz. Tabi onlar da gayret ediyorlar. Bu karpuz dışında diğer karpuzları da üretiyorlar. İlimizde yaklaşık 30 bin dekar alanda 118 bin ton karpuz üretimi gerçekleşiyor. İnşallah bu daha da gelişerek devam edecek. Ama karpuzumuzun bir özelliği var. Biz karpuzumuzu tanıtıyoruz, karpuz da bizim ilimizi tanıtıyor. İnsanlar Diyarbakır’a karpuz için geliyor. Bu tür festivaller bu ürünlerin tanıtımında önemli katkılar sağlıyor. İnanıyorum bu festivalde hem Diyarbakır karpuzumuzun tanıtımını dolayısıyla Diyarbakır’ımızı da tanıtmış oluyor” dedi.

Festival konserle devam ederken ayrıca Diyarbakır Hipodromu’nda Diyarbakır Karpuzu Özel Koşusu da yapıldı.





































