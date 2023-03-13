Diyarbakır'da 6 gün sonra bulunan Büşra: Beni yurda yerleştirin Diyarbakır'da sosyal medyadan tanıştığı kişiyle görüştükten sonra ortadan kaybolan genç kız, 6 gün sonra bulundu. İfadesinde kimseden şikayetçi olmadığını belirterek yurda yerleştirilmek istedi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 5 Mart saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, 12 yaşındaki Büşra A. ile 16 yaşındaki Yakup K., sosyal medyadan tanışıp, arkadaş oldu.

Bir süre sonra Büşra A., Yakup K.’ye görüşmek istemediğini söyledi.

Yakup K., son kez görüşmek için Büşra A.'yı sokağa çağırdı.

Evden çıkan kızdan bir daha haber alınamadı. Sabah eve gelen babası, kızının olmadığını fark etti.

Büşra A.'dan haber alamayan ailesi, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Ailesi 200 bin TL teklif etti

Annesi G.A., Yakup K.’nin ailesinin, kendilerine polisi devre dışı bırakmaları ve şikayetten vazgeçmeleri karşılığında 200 bin TL teklif ettiklerini söyleyerek, savcılığa da suç duyurusunda bulundu.

Büşra A., 11 Mart’ta Yakup K.’nin ailesine ait bir evde jandarma tarafından bulundu.

Yakup K. ve annesi G.K. de gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edilen Büşra A.'nın pedagog ve avukat eşliğinde ifadesi alındı.

"Aileme gitmek istemiyorum"

Büşra A. ifadesinde, Yakup K. ile 1 yıl önce sosyal medyadan tanıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

O gün kendim isteyerek gittim. Bir akrabalarının evinde kaldık. Yakup veya bir başkası bana kötü davranmadı, istismarda bulunmadı. Kimseden şikayetçi değilim. Aileme gitmek istemiyorum, beni yurda yerleştirin.

Büşra A., ifadesinin ardından isteği üzerine yurda yerleştirildi.