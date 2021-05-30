Diyarbakır'da 70'lik dedelerin basketbol keyfi

Pota önündeki maharetleri ile gençlere taş çıkaran dedelerin o anları izleyenleri gülümsetti.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki bir parkta ikisi de 8 çocuk babası olan 70 yaşlarındaki Sait Özkılıç ve Hafız Güneş, arkadaşları ile sohbet ettikleri esnada gençlerin basketbol oynadığını gördü.

POTA ÖNÜNE KOŞTULAR

Bir anda gençlik yıllarına dönen Özkılıç ve Güneş, basketbol topunu alarak pota önünde hünerlerini sergiledi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı anlarda dedeler, az bir süre de olsa pandeminin stresinden kurtulmanın fırsatını yakaladı.

"GENÇLİKLERİNİN KIYMETİNİ BİLSİNLER"

Özkılıç, gençlere gençliğinin kıymetini bilmeleri çağrısında bulunarak, basketbolun güzel bir oyun olduğunu söyledi. Özkılıç, "Gençler top oynuyordu biz de seyrediyorduk, gençliğimi hatırladım, gidip oynamak istedim. Topu elime aldığımda ilk başta biraz zorlandım, daha önce bu topla hiç oynamamıştım, yeni başladım. 73 yaşındayım, çok güzel bir oyundu, 2 tane atabildim. Gençler kendine dikkat etsin, kıymet bilsin ben şimdi genç olsaydım kendime daha iyi bakardım, gençliklerinin kıymetini iyi bilsinler" dedi.

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"SPORUN YAŞI YOKTUR"

Güneş ise "Gençler basketbol oynuyordu, ben de oynamak istedim. Görmek ile oynamak arasında biraz fark var. 3 tane attım, Gençler bize yardımcı oldu, bir sefer gösterdiler. Attığımız elin tarafından ayağımızı öne atmamız gerekiyormuş. Sporun yaşı yoktur, eğlendik çok güzeldi biraz hareket yapmamız iyi oldu" diye konuştu.