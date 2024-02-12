Diyarbakır'da 80 milyon değerinde araç çürüyor Yediemin otoparkı sahibi, çürümeye yüz tutmuş 80 milyon değerindeki 300 araç ve bin 500 motosikleti ekonomiye geri kazandırmak için çağrıda bulundu.

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İHA

Diyarbakır'da toplam değeri 80 milyonun üzerinde araç, sahibini bekliyor.

Yediemin otoparkına getirilen 300'den fazla araç ve bin 500 adet motosiklet çürümeye terk edildi.

Otoparkta sahiplerini bekleyen çoğu araç, hurdaya dönmeden önce son yıllarını yaşıyor.

Ekonomiye geri kazandırılmasını istedi

Yenişehir ilçesinde yediemin otoparkının sahibi Sinan Akak, hacizli araçların ekonomiye kazandırılması için çağrıda bulundu.

"Bu kadar aracın burada çürümesine vicdanımız el vermiyor"

Otoparkında 300’den fazla araç bulunmakta olduğunu aktaran Sinan Akak, "Bin 500 adet de motosiklet yatmaktadır. Bu kadar aracın burada çürümesine vicdanımız el vermiyor. Çünkü milyon değerindeki araçlar burada çürüyor. Bu arabaların burada yatması aynı zamanda bizim için de bir zarardır. Sonuçta yerimi yıllardır meşgul eden araçlar var. Adalet Bakanlığımızın bu konu hakkında bir adım atmasını rica ediyoruz.” dedi.

"Toplam 80 milyon değerinde 300 araç otoparkımızda yatıyor"

Otoparkında yatan sadece 300 aracın değerinin 80 milyon değerinde olduğunu ifade eden Akak, “Otoparkımızda yatan araçlardan kimisinin şirketi batmış, kimisi hacizli olmuş. Pek nadir de olsa elektrik ve su faturasını ödemeyip aracına haciz gelen var. Onun için bence bu araçların bir an önce sıcak paraya dönüştürülmesi gerekiyor. 7 milyon değerindeki araçlarımız, 2 milyonluk gibi toplam 80 milyon değerinde 300 araç otoparkımızda yatıyor. O da Diyarbakır’da sadece bir tane yediemin otoparkında. Bunu 81 ile sadece çarparsak dudak uçuklatan bir rakam ortaya çıkıyor.” diye konuştu.

"Bu araçlar çürüyerek ziyan oluyor"

Otopark sahibi Akak, “1 Kasım tarihinde araçların kıymet takdirinin yapılıp icra dairesine verilmesiyle 15-20 gün arayla satılması gerekiyordu. Ama maalesef benim otoparkta 1 Kasım’dan bu yana herhangi bir satış gerçekleştirilmedi. 1 Kasım’da yürürlüğe giren bu yasayla çok umutluyduk. Ama daha beklemekteyiz. Devlet büyüklerimizde bir an evvel bu sorunun sonuçlandırmasını talep ediyoruz. Şimdi bir araç 5 yıl otoparkta yatarsa nasıl, 1 yıl yatarsa nasıl? Otoparkımızda 10-15 yıl yatan araçlar mevcut. Bu araçlar çürüyerek ziyan oluyor.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)