Üçüncü evliliğini gerçekleştirmek isteyen Şemsettin Çetinkaya, 12 bin lirasını başlık parası adı altında dolandırıcılara kaptırdı.

Diyarbakır'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık olayı yaşandı.

Yenişehir ilçesinde oturan Şemsettin Çetinkaya, 46 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Cemile Çetinkaya'nın 2008'de vefat etmesinden sonra 2011 yılında ikinci kez evlendi.

2019 yılında da ikinci eşi Şaha'yı kaybeden emekli Çetinkaya, yalnız yaşamaya başladı. İlk eşinden 2 çocuğu olan Çetinkaya, Kurban Bayramı'ndan 2 gün önce tanımadığı bir numaradan arandı.

Diyarbakır'da, 92 yaşında evlilik vaadiyle dolandırıldı ViDEO

52 YAŞINDA DUL KADIN VAR DEDİLER

Telefonda konuştuğu ve tanımadığı kişi kendisine, adının Mahmut olduğunu, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 52 yaşında dul bir kadın olduğunu ve onunla evlenebileceğini söyledi.

Bunun üzerine Çetinkaya, Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü Viranşehir'e giderek, telefonda konuştuğu kişi ile görüştü.

NİKAHTAN SONRA PARAYI TESLİM ETTİ

Kendisinden 15 bin TL 'başlık parası' istenen Çetinkaya, o kadar parası olmadığını, ancak 12 bin TL verebileceğini söyledi.

Fiyatta anlaşılınca eve çağrılan ve imam olduğu söylenen bir kişi tarafından kıyılan dini nikahın ardından Çetinkaya, 3'ü kadın 3'ü erkek 6 kişi ile birlikte Yenişehir'deki evine gelerek şüphelilere 12 bin TL'yi teslim etti.

12 BİN LİRAYI ALIP KAYBOLDULAR

Eve gelenlerden birinin karnının acıktığını söylemesi üzerine alışveriş yapmak için markete giden Çetinkaya, eve döndüğünde kimseyi göremedi.

Şüphelilerin kendisiyle görüştükleri telefon numarasını arayan Çetinkaya, cevap alamayınca dolandırıldığını anladı. Çetinkaya, emniyete giderek, şüphelilerden şikayetçi oldu.

"15 BİN LİRA İSTEDİLER"

2 eşini de kaybettiğini ve yalnız yaşamakta zorlandığını belirten Şemsettin Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Bayramdan 2 gün önce bir telefon geldi. Arayan kişi, 'Ben sana bir hanım bulmuşum' dedi. Ben de nerede olduğunu sordum. Bana, 'Viranşehir'e gel' dedi. Pazar günü Viranşehir'e gittim. Orada bana kadını gösterdiler. 15 bin TL başlık istediler. Ben de 12 bin liram olduğunu söyledim. 'Peki' dediler. İmam diye bir adam getirdiler. Dini nikah yaptılar. Sonra 6 kişi ile bir arabaya bindik. Diyarbakır'a geldik. 'Paramızı ver' dediler. Ben de verdim.

"92 YAŞINDAYIM, MAĞDURUM"

Sonra aç olduklarını söylediler. Ben de ekmek almak için markete gittim. Geri döndüm kimseyi bulamadım. Beni dolandırdılar. Kaçmış, gitmişler. Sonra ben de karakola gittim. Onları aradım ama cevap vermediler. Karakolda bana, güvenlik kameralarına bakacaklarını söylediler. Ben mağdurum, 92 yaşındayım. Tek bir adam. Ev de olsa sanki kabirdeyim, mezardayım. Tek başıma oturuyorum kimsem yok. Evladım var ama hepsi evlerinde. Onun için perişanım mağdurum."