Diyarbakır'da kızına böbreğini verdi

Kızına böbreğini veren anne Seyran Sincar, "Onu çok sevdiğim için kurtardım" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan ve böbrek yetmezliği hastalığıyla mücadele eden Esma Sincar, annesi sayesinde yeniden hayata tutundu.

BÖBREĞİNİ VERDİ

Seyran Sincar, Esma için böbreğini vermeye karar verdi. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastaneleri'ne başvuran Sincar'ın, yapılan tetkikler sonucu, böbreğinin kızıyla uyuştuğu belirlendi. İl dışında yaşadıkları için alıcı ve verici nakil hazırlıklarının ardından anne ile kızını aynı anda ameliyata alan doktorlar, kapalı yöntemle Seyran Sincar'dan aldıkları böbreği Esma'ya nakletti.

"DİYALİZE DEĞİL SANKİ ÖLÜME GİDİYORDUM"

Sağlığına kavuşan Esma Sincar, teşekkür ettiği annesinin Anneler Günü'nü kutlayarak, "Diyalize gittiğimde sanki ölüme gidiyordum. Annemin kanı uyuştuğunda o kadar mutlu oldum ki anneme ne kadar teşekkür etsem azdır. Anneler Günü öncesi bana güzel bir hediye verdi. Anneler Günü'nü kutluyorum, onu çok seviyorum. Bu süreçte o kadar desteği oldu ki bana, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Kendimi kuş gibi hissediyorum, o kadar mutluyum. İkinci bir hayatım olacak annemin böbreğiyle" diye konuştu.

Seyran Sincar da kızını çok sevdiğini belirterek, "Kızım ile yalnız yaşıyoruz. Onu çok sevdiğim için böbreğimi verdim ve kurtardım kızımı" dedi.

Diyarbakır'da anneden kızına 'Anneler Günü' hediyesi: Böbreğini verdi ViDEO