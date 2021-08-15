Askerden firar ettiği için 'vatansız' belgesi alan Ahmet Önder, "O zaman cahil ve mağdurdum. Ama şimdi vatani görevimi yapmaya hazırım. Bana kimliğimi versinler. Bana bu hakkı tanısınlar" dedi.

1966 yılında Siirt'te dünyaya gelen ancak daha sonra ailesiyle Diyarbakır'a yerleşen Ahmet Önder, 35 yıl önce askerliğini yapmak için Balıkesir'e gitti.

Balıkesir'e giden Önder, askerliğinin 6. gününde firar etti.

Firar eden Ahmet Önder, Diyarbakır'a ailesinin yanına geri döndü.

Önder ailesine yardım etmek için gündelik işlerde çalışmaya başladı.

VATANSIZ BELGESİ VERİLDİ

Ahmet Önder, İçişleri Bakanlığı’nın 31 Mart 1994 gün ve 1994/5469 sayılı kararı ve 'askerliğini yapmadığı' gerekçesiyle Türk vatandaşlığından çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Bağlar ilçe Nüfus Müdürlüğü’ne yaptığı vatandaşlık hakkı talepleri kabul edilmeyen Önder’e, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 29 Mart 2017 yılında 'Vatansız' belgesi verildi.

Önder, kimliğine kavuşmak için yeniden vatani görevini yapmak istiyor.

'Vatansız Müracaat Belgesi' ile yaşayan Önder, 20 yaşında askere gittiğini ve daha sonra 3 aylık evli olduğunu için 6 gün sonra firar ettiğini söyledi.

Diyarbakır'da askerden firar eden şahsa 'vatansız' belgesi verildi ViDEO

"ŞİMDİ VATANİ GÖREVİMİ YAPMAYA HAZIRIM"

Önder yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Firardan 7 yıl sonra beni vatandaşlıktan çıkardılar. Ben tekrar kimliğimi almak istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak yetkililerden yardım istiyorum. Kimliğime kavuşmak istiyorum. Balıkesir'de askeriyede kimliğim.

Ben orada askerdim, 4 çocuğum var hepsinin kimliği mevcut ama benim yok. Gerekirse gider vatani görevimi yaparım. O zaman cahil ve mağdurdum. Ama şimdi vatani görevimi yapmaya hazırım. Bana kimliğimi versinler. Bana bu hakkı tanısınlar.

Hastaneye gittiğim zaman beni kabul etmiyor. Bana göçmen kimliği vermişler. Hastane bile o kimliği kabul etmiyor. Sosyal haklarım olan devlet kurumlarında kapılar bana kapanıyor. Eğer askerlikse ben askerliği yapmaya hazırım. Bir an evvel ricada bulunuyorum, kimliğimi bana versinler."