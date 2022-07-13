Diyarbakır'da ay ışığında çalışan işçilerinin günlüğü 500 TL

Şanlıurfa'dan kente gelerek saman işçiliği yapan işçiler, gece ay ışığında çalışarak ailelerin geçimlerine katkı sağlıyor. En az 6 kişilik ekip halinde çalışanlar, günlük 500 TL gibi bir ücret alıyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden yola çıkan saman işçileri, Diyarbakır'da saman yükleme işi yaparak ailelerinin geçimine katkı sağlıyor.

Yaz aylarındaki sıcak havadan etkilenmemek isteyen çalışanlar, gece zifiri karanlıkta ay ışığında çalıyor.

Gece çalışmak daha kolay

Sıcak havada bu işi yapmanın 2 kat daha zor olduğunu ifade eden işçiler, bu nedenle gece saatlerinde ayın ışıltısı ve el fenerleri yardımıyla gündüz sıcağına nazaran gece serinliğinde daha rahat çalıştıklarını söyledi.

500 lira kazanıyorlar

Zor koşullarda günlük ortalama 500 lira kazanan çalışanlar, saman işçiliğinde ağır saman yükü kaldırmanın yanı sıra samanlardan çıkan tozlarla da ayrı bir şekilde mücadele ettiğini belirtti.

Ekipte 6 kişi bulunmak zorunda

Ekip işi olan saman işçiliğinde çalışanlar, ekipte en az 6 işçi bulundurulması şartı gerektiğini aksi takdirde samanları kamyona yüklememenin imkansız hale geldiğini ifade etti.

Diyarbakır'da saman işçileri ay ışığında geceliği 500 liraya çalışıyor VİDEO



Yaptıkları işi anlattılar

Torbalara doldurulan samanların kamyona yüklenmesi aşamasında, 3 kişi kamyon üzerinde getirilen torbaları düzeltirken 2 kişi kapı üzerinde getirilen torbaları yukarıya, kamyonun en üst bölgesine atmakla ile görevli iken son bir işçi ise yerdeki saman torbalarını kapı üzerine taşıyarak kapı üzerinde çalışan işçilerin işini kolaylaştırdığı belirtildi.

"Samanlardan çıkan tozlar adeta kör ediyor"

Saman işçisi Emrah Dağ'ın yaptığı açıklamada, "Saman işçiliği için şanlıurfa'dan Diyarbakır'a geliyoruz. Gündüz sıcak olduğu için daha çok gece saatlerinde çalışıyoruz.

Geçimimizi samancılık işi ile kazanıyoruz. 300, 400, 500 TL'ye kadar kazanabiliyoruz. Daha ağır olması için torbaları yere vuruyoruz. Samanlardan çıkan tozlar adeta kör ediyor.

Hem de torbaların ağır olmasından dolayı bel ağrısı yaşıyoruz. Sonuçta kilo başı para ile para kazanıyoruz. Torbalar ne kadar ağır olursa bizim için o kadar iyi." dedi.





"Nefesimiz daralıyor"



Saman işçisi Erkan Akarsu ise, "Yaz aylarının bunaltıcı sıcak havalarından dolayı daha çok gece saatlerinde çalışıyoruz. Sıcak havada bu iş çok zor oluyor ve çok terliyoruz.

Nefesimiz daralıyor. Saman torbaları genellikle 30-40 kilo aralığında geliyor. Aile geçimimizi samancılıkla sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.





"Türkiye'nin her yerine saman taşıyoruz"



İHA'nın haberine göre: kamyon şoförü Aydın Dağ da, "Samancılık işi çok zor bir meslektir genellikle yaz aylarında olur. Zor bir iş olması sebebiyle bu işi gece yapıyoruz. Gündüz işçilerimiz çok zorlanıyor.

Gece serin olduğu için o yüzden daha çok gece çalışıyoruz. Saman işçiliğinde daha çok toz olduğu için gece çalışılması kolaylık sağlamış oluyor. İşçilerimiz günde ortalama 400 - 500 TL kazanabiliyor.

Türkiye'nin her yerine saman taşıyoruz. Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Kars, Sarıkamış, Ardahan, Erzurum, Iğdır, Elazığ, Bitlis, Van, Muş, Bingöl, Tunceli, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Osmaniye gibi illere saman taşıyoruz." şeklinde konuştu.

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