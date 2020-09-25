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    Diyarbakır'da balçıklaşan gölde binlerce balık telef oldu

    Kılıçkaya'da bulunan gölün son dönemlerde balçıklaşmasıyla balıklar telef oldu. Telef olan balıkların yüzeye çıktığını gören köy halkı, paniğe kapıldı.
    • İHA
    • 25.09.2020 - 14:03
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    Diyarbakır'da balçıklaşan gölde binlerce balık telef oldu

    Diyarbakır Çınar’a bağlı Kılıçkaya köyündeki göl son zamanlarda kuraklıkla karşı karşıya kaldı.

    Kuruyan gölün üzerinde balçıklar oluştu. Büyük bir bölümü balçıklaşan gölde telef olan binlerce balık su yüzeyine çıktı.

    BALIK ÖLÜMLERİ TEDİRGİN ETTİ

    Köy sakinleri, yetkililerin bu soruna bir çözüm bulması gerektiğini belirterek balık ölümleri nedeni ile tedirgin olduklarını söyledi.

    Diyarbakır'da balçıklaşan gölde binlerce balık telef oldu VİDEO

    ÇÖZÜM BEKLİYORLAR

    Vatandaşların geçim kaynağı olan balıkların bu şekilde heba olmasına dayanamadıklarını aktaran köylüler, problemin bir an önce giderilmesini istedi.

    Diyarbakır da balçıklaşan gölde binlerce balık telef oldu #1

    Diyarbakır da balçıklaşan gölde binlerce balık telef oldu #2

    Diyarbakır da balçıklaşan gölde binlerce balık telef oldu #3

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