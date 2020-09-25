Kılıçkaya'da bulunan gölün son dönemlerde balçıklaşmasıyla balıklar telef oldu. Telef olan balıkların yüzeye çıktığını gören köy halkı, paniğe kapıldı.

Diyarbakır Çınar’a bağlı Kılıçkaya köyündeki göl son zamanlarda kuraklıkla karşı karşıya kaldı.

Kuruyan gölün üzerinde balçıklar oluştu. Büyük bir bölümü balçıklaşan gölde telef olan binlerce balık su yüzeyine çıktı.

BALIK ÖLÜMLERİ TEDİRGİN ETTİ

Köy sakinleri, yetkililerin bu soruna bir çözüm bulması gerektiğini belirterek balık ölümleri nedeni ile tedirgin olduklarını söyledi.

Diyarbakır'da balçıklaşan gölde binlerce balık telef oldu VİDEO



ÇÖZÜM BEKLİYORLAR

Vatandaşların geçim kaynağı olan balıkların bu şekilde heba olmasına dayanamadıklarını aktaran köylüler, problemin bir an önce giderilmesini istedi.









