Diyarbakır'da özel hizmet veren SPA merkezinde 0-36 ay yaş aralığındaki bebeklerin, koronavirüs tedbirleri alınarak verilen jakuzi ve masaj hizmetiyle kişisel gelişimlerine katkı sağlanıyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yaklaşık 1 ay önce 0-36 yaş aralığındaki bebeklere hizmet vermek amacıyla SPA merkezi açıldı. Randevu sistemiyle çalışılan merkezde, jakuzi ve masaj hizmetiyle bebeklerin kişisel gelişimlerine destek veriliyor.

HER BEBEK İÇİN ÖZEL JAKUZİ VE HAVUZ

Merkezde, koronavirüs önlemleri kapsamında jakuzilerin suları her bebek için özel dolduruluyor, havuz ve kullanılan oyuncak gibi ürünler de dahil kimyasal içermeyen dezenfektanlarla temizleniyor.

Diyarbakır'da bebeklere jakuzi ve masajla gelişim desteği-Foto Galeri

Diyarbakır'da bebeklere jakuzi ve masajla gelişim desteği-Video

VİRÜSE KARŞI SIKI ÖNLEMLER

Bebekler için tek kullanımlık mayo, havlu ve diğer malzemeler tercih ediliyor. Koronavirüsü önlemek için her seans arası en az 1,5 saat boşluk bırakılıyor. Maske kullanımının zorunlu olduğu merkezde, bebekler sadece anne ve babalarıyla kabul ediliyor.

HİPOTERAPİ VE MASAJ

Bebekler, merkezde önü camla kaplı jakuzilerde boyun simidiyle yüzdürülüyor. Hipoterapi yöntemiyle suya alışmaları ve özgürce hareket etmeleri sağlanan bebeklere, jakuzi seansının ardından bebek masajı eğitimi alan uzmanların yönlendirmesiyle anneleri tarafından masaj yapılıyor.

İşletme sahibi Aslı Güneş, 0-36 ay arası bebeklerin rahatça yüzebilecekleri bir ortamda hizmet verdiklerini söyledi.

Kentte 1 aydır hizmet vermeye başladıklarını anlatan Güneş, bebekler merkeze ilk geldiğinde ortama alıştırmaya çalıştıklarını belirtti.

ANNELER DE EĞİTİLİYOR

Ortama alışan bebeklerin havuz bezleri giydirilerek jakuziye bırakıldığını aktaran Güneş, şöyle devam etti:

"Bebekler ilk 10 dakikayı durgun suda geçiriyor. Öncelikle hareketlerini izliyoruz. Yaklaşık 15 dakika da hipoterapi uygulamasına geçiyoruz. Hipoterapi bebeklerin kas, iskelet gelişimleri, gaz ve uyku problemini çözmeye yardım ediyor. 30 dakikadan sonra masaj bölümüne geçiyoruz. Annelere maket bebek üzerinde nasıl masaj yapacaklarını gösteriyoruz. Bebekler yabancı birilerinin kendilerine dokunmasından hoşlanmazlar. Annelerimiz masajı gösterdiğimiz şekliyle bebeğine uyguluyor."





SU VE MASAJ, BEBEĞİ OLUMLU ETKİLİYOR

Su ve masajın bebeğin gelişimine olumlu katkıları olduğunu ifade eden Güneş, "0-11 aydaki bebekler için öneride bulunuyorum. Erken doğan bebeklerin kas ve iskelet sistemleri gelişmediği için kas ve motor gelişmesine destek sağlıyoruz. Gaz sorunlarını gideriyoruz, uykuya geçiş dönemlerini hızlandırıyoruz. Bunun düzenli yapılmasından yanayız. Haftada bir kez ayda ise üç kez gelmelerini öneriyoruz. Düzenli yapılması halinde bebeğin gelişimine destek sağlanır." ifadesini kullandı.

BEBEKLER DE ANNE-BABALAR DA MUTLU

Güneş, ebeveynlerin merkezden mutlu ayrıldıklarını, bu durumun kendilerini de mutlu ettiğini kaydetti.

Bebeklerinin keyif aldığı için anne ve babaların mutlu anlar biriktirdiğini ifade eden Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bebeklerin gelişimi noktasında sıkıntı yaşayan ebeveynlerimiz varsa onları merkezimize bekliyoruz. Pandemi sürecinde olduğumuz için seansları iki saat aralıklarla alıyoruz. Sularımız her bebeğe özel doldurulup boşaltılıyor. Kimyasal olmayan doğal ürünlerle temizlik yapılıyor. Odalarımızı dezenfekte ediyoruz. Ailelerimiz çekinmeden merkezimize gönül rahatlığıyla gelebilirler."





FİZİKSEL VE ZİHİNSEL GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLIYOR

Müşterilerden Çimen Nergiz ise bebeğinin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimi için merkeze getirdiğini söyledi.

Merkezin hijyenik ve nezih olduğunu belirten Nergiz, "Kızımızı getirdik ve güzel bir şekilde oyun oynadı. Sonra jakuziye girdi ve zaman geçirdi. Masajını da gayet eğlenceli bir şekilde yaptık. Kızım Berra için çok iyi oldu. Burası ebeveyn ve bebekler için çok sağlıklı bir ortam. Kızımın, uyku düzeni, beslenmesi, zihinsel ve fiziksel gelişimine büyük katkı sağlıyor. Sürekli geleceğiz ve herkese de tavsiye ediyorum." diye konuştu.