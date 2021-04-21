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    Diyarbakır'da caddeler doldu, tedbirler yok sayıldı

    Diyarbakır'da koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Vatandaşların sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat etmediği görüldü.
    • İHA
    • 21.04.2021 - 12:12
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 12:49
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    Diyarbakır'da caddeler doldu, tedbirler yok sayıldı

    Diyarbakır'da koronavirüs salgını kapsamında uygulanan tedbirler yok sayıldı.

    Vatandaşların maske ve mesafeye dikkat etmediği gözlenirken, cadde ve sokaklardaki yoğunluk kameralara yansıdı.

    DİYARBAKIR'DA MASKE VE MESAFE KURALI HİÇE SAYILDI

    Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı risk haritasında 'çok yüksek riskli iller arasında yer alan Diyarbakır'ın cadde ve sokaklarında yoğunluk sürüyor. Sosyal mesafe kuralının yeterince uygulanmadığı caddelerde dolaşanların maskelerini ise çene altında tuttukları gözlendi. Caddelerde oluşan yoğunluklar kameralara yansırken, Zabıta ekipleri kurallara uymayan vatandaşları ise anonslarla uyardı.

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    UZMANLARDAN UYARI GELDİ

    Kentin Sur ilçesinde bulunan Anzele parkında ise çocukların koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak yüzdüğü görüldü. Anzele Parkı'ndaki suda yüzen çocukların koronavirüse davetiye çıkardığı görülürken, hastanelerde de yoğunluğun olduğu kentte uzmanlar, vatandaşların kurallara uyması ve sağlıkları açısından dışarıya çıkmamasını önerdi.

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