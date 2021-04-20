Diyarbakır'da hava sıcaklığı 26 dereceyi görünce çocuklar, tehlikeli ve yasak olan Anzele suyuna girerek serinledi.

Diyarbakır'da sıcak hava etkisini göstermeye başladı.

Sıcaklığın 26 dereceyi gördüğü kentte Ramazan ayının da etkisiyle vatandaşlar kendilerini parklara attı.

Çocuklar ise Sur ilçesinde bulunan girilmesi tehlikeli ve yasak, tarihi Anzele suyunda yüzerek serinledi.

"SERİNLEMEK İÇİN GELİYORUZ"

Çocuklardan Eyüp Bal, havaların çok ısındığını belirterek, "Serinlemek için Anzele'ye geliyoruz. Havalar sıcak oldu." dedi.

Diyarbakır'da çocuklar yasak dinlemiyor VİDEO





































