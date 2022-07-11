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    Diyarbakır'da çocuklar yine girilmesi yasak havuzda serinledi

    Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Diyarbakır'da şehrin simgelerinden biri olan Anzele Parkı'ndaki süs havuzuna giren çocuklar başka seçeneklerinin olmadığını söyledi.
    • 11.07.2022 - 13:22
    • Güncelleme : 11.07.2022 - 13:43
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    Diyarbakır'da çocuklar yine girilmesi yasak havuzda serinledi

    Türkiye'nin bir yanında aşırı yapışlar sele neden olurken diğer yanında sıcaklar kavuruyor...

    Diyarbakır’da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasıyla vatandaşlar soluğu gölgelik alanlarda, sur diplerinde ve parklarda aldı.

    Çocuklar süs havuzunda serinliyor

    DHA'nın haberine göre bayram tatilindeki çocukların da kimi ebeveynleriyle kimi arkadaşlarıyla, yasak olmasına rağmen kentin sembollerinden biri olan Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı’na gelerek içerisindeki süs havuzunda serinledi.

    Ebeveynleri de havuz kenarında bulunan ağaçların gölgesinde oturarak çocuklarını izledi.

    Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının 1 ile 2 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, uzmanlar özellikle öğlen saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiğini ifade ederek, güneş çarpmasına karşı uyarıda bulundu.

    Diyarbakır da çocuklar yine girilmesi yasak havuzda serinledi #1

    "Ya Dicle'de boğulacağız ya burada yüzeceğiz"

    Yüzmek için süs havuzundan başka bir seçeneklerinin olmadığını belirten çocuklardan İshak Salih Vart, “Bizim Diyarbakır’da denizimiz yok. İki seçeneğimiz var; ya Dicle Nehri’ne girerek boğulacağız ya da Anzele’ye gelip burada yüzeceğiz” diye konuştu.

    Kayapınar ilçesinden serinlemek için süs havuzuna gelen Menderes Salihoğlu da, “İlk kez buraya geliyorum. Çok güzelmiş” ifadelerini kullandı.

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