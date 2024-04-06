Diyarbakır'da doğa bayrama hazır! Makam çiçekleri ve ters laleler açtı Diyarbakır'da baharın gelmesi ile birlikte kayalık bölgede açan endemik makam çiçekleri ve ters laleler doğaya renk kattı. Koparılması yasak olan bu çiçekler kontrol ediliyor.

AA

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, baharın gelmesiyle açan endemik makam çiçekleri ve ters laleler tabiata renk kattı.

Çicekler Ramazan Bayramı öncesinde doğada bayram havası estiriyor.

Endemik makam çiçekleri Ergani 1515 rakımlı Makam Dağı'nda Zülküf Peygamber Türbesi'nin bulunduğu alanda yetişiyor.

Ters laleler ise 1.200 rakımlı Sakız Dağı'nda görülüyor.

"Ağlayan gelin"

Ters lalelere halk arasında "ağlayan gelin" olarak adlandırılıyor.

Çiçekler korunuyor

Ergani Kaymakamlığı, kayalıklar arasında yetişen bu çiçeklerin korunmasını sağlamak amacıyla çalışma yürütüyor.

Denetim yapılıyor

Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ile jandarma ve polis ekipleri de arazide ve kontrol noktalarında denetim yapıyor.

Koparana 387 bin 141 lira ile 1 milyon 936 bin lira arasında ceza

DKMP Şube Müdürlüğü, bu iki tür çiçeği koparanlara "biyolojik çeşitliliği tahrip etme" suçundan 387 bin 141 lira ile 1 milyon 936 bin lira arasında ceza uygulandığını bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)