Diyarbakır'da evlenen çift, düğün pastası yerine coğrafi işaretli kadayıf kesti

Düğünlerinde pasta yerine 5 katlı coğrafi işaret tescilli burma kadayıfı kesen çift, misafirlere keyif dolu anlar yaşattı.

Diyarbakır'da bir tatlı firmasının sahibi Zekariya Altunhan ile Cemre Acar dünyaevine girdi.

4 yıl önce Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaret tescil belgesi verilen burma kadayıfı kesen çift, gelenekleri bozdu.

İkram sırasında davetliler şaşkınlık yaşadı.

"BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEDİK"

Damat Zekariya Altunhan "Bir nesildir emek verdiğimiz kadayıfımızla bir ilki gerçekleştirmek istedik. Düğün törenlerinde rağbet gören krema ağırlıklı yaş pasta yerine herkesin damak tadına hitap eden, daha sağlıklı, tatlı ve dünyaca bilinen Diyarbakır kadayıfımızı keserek bir ilki gerçekleştirmek istedik. İnşallah, bundan böyle bizler gibi dünyaevine girecek tüm genç çiftlerimiz de bu geleneği sürdürürler" dedi





















