Diyarbakır'da Hz.Süleyman Cami, Berat Kandili'nde doldu taştı

Diyarbakır'da vatandaşlar hafta sonu Berat Kandili münasebetiyle dua etmek için Hz. Süleyman Camine akın etti.

Sur ilçesinde bulunan Hz. Süleyman Cami, Berat Kandili'nde vatandaşlar tarafından akına uğradı, buraya gelen vatandaşlar dualarını ihya etti.

Hafta içi yağışlı havadan sonra güneşli havayı da fırsat bilen vatandaşlar dua ettikten sonra cami yanındaki yeşil alanlarda güneşlenmenin keyfini çıkardı. Dua etmeye gelen Hacı Mustafa Üngör, herkesin kandilini kutlayarak, vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

"HASTALIKTAN DOLAYI HERKES DİKKAT ETSE DAHA İYİ OLUR"

Üngör, "Berat Kandili münasebetiyle çocukları aldım, Hz. Süleyman Cami ziyaretine geldim, bugün mübarek bir gün, bütün İslam aleminin kandilini kutluyorum, bu hastalıklardan herkesi muhafaza etsin, beratlarını mübarek etsin. Hastalıktan dolayı herkes dikkat etse daha iyi olur, tehlikeden uzak durmak sünnettir. Kendimizi ve çocuklarımızı ne kadar korursak o kadar iyi olur vazifemizi yapmış oluruz" dedi.





























