Petrol
91.57
0.78%
Euro
18.2838
0.10%
Dolar
18.2556
-0.05%
Altın
983.62
0.58%
Borsa
3377
0.00%
Bitcoin
368.356
-0.24%
BTXN Coin
7.56
-9.89%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Bulutlu 25 C

    Diyarbakır'da kaymakam makam aracını sünnet olan şehit oğluna tahsis etti

    Diyarbakır'ın Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, makam aracını şehit Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz'ın sünnet olan oğlu Ahmet Yılmaz'a tahsis etti.
    • 18.09.2022 - 17:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır'da kaymakam makam aracını sünnet olan şehit oğluna tahsis etti

    Adıyaman'da 4 yıl önce yürütülen terör operasyonunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz'ın 8 yaşındaki oğlu Ahmet Yılmaz'ın sünnet olacağını öğrenen Kaymakam Karaaslan, makam aracını Yılmaz ailesinin evine gönderdi.

    Sünnetliğiyle babasının mezarını ziyaret etti

    Evinden alınan şehidin oğlu Ahmet Yılmaz, jandarma ve polis araçlarının da eşlik ettiği makam aracıyla sünnet töreni öncesi sünnetliğiyle babasının mezarını ziyaret etti.

    Küçük çocuk daha sonra düğün töreninin yapılacağı salona götürüldü.

    Sünnet törenine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi, Garnizon Komutanı Binbaşı Ömer Kaygısız, kurumlar ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Şehit Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz'ın eşi Zeynep Yılmaz, törene katılanlara bu özel günde kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

    Diyarbakır da kaymakam makam aracını sünnet olan şehit oğluna tahsis etti #1

    "Devlet olarak her zaman sizlerin yanında olacağız"

    Kaymakam Karaaslan, şehidin ailesinin kendilerine emanet olduğunu belirterek, "Devlet olarak her zaman sizlerin yanında olacağız. Kapımız sizlere sonuna kadar açık" dedi.

    İHA'da yer alan habere göre, sünnet töreninin ardından şehidin oğlu Ahmet Yılmaz, yine makam aracıyla evine götürüldü.

    Diyarbakır da kaymakam makam aracını sünnet olan şehit oğluna tahsis etti #2

    Diyarbakır da kaymakam makam aracını sünnet olan şehit oğluna tahsis etti #3

    Diyarbakır da kaymakam makam aracını sünnet olan şehit oğluna tahsis etti #4


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    'Almanya'nın varlıklarımıza el koyması yasa dışı'
    Dünya

    'Almanya'nın varlıklarımıza el koyması yasa dışı'

    Abdullah Avcı'nın maaşına büyük zam
    Transfer dosyası

    Abdullah Avcı'nın maaşına büyük zam

    Görüş Bildir