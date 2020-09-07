Diyarbakır'da kurulan pazarda sosyal mesafe unutuldu

Pazarda az sayıda kişinin maske kullandığı görülürken, salgın tedbirleri gözardı edildi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, izinsiz olarak kurulan ve 'köy pazarı' olarak bilinen alanda yoğunluk oluşmasıyla sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Ergani ilçe merkezindeki Dicle Caddesi'nde kurulan pazarda öğle saatlerinde oluşan yoğunlukta koronavirüs tedbirleri unutuldu.

SOSYAL MESAFESİZ PAZAR

Çok sayıda kişinin geldiği pazarda, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadığı gözlendi.

Maske kullananların sayısının az olması dikkat çekti.







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