Ergani ilçesinde trafik polislerinin, çocukların isteğini kırmayarak birlikte kar topu oynadığı anlar kameralara yansıdı.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeni ile trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafik polisleri çalışmalarını sürdürüyor.

Görev başındaki polisler, çocukların kar topu oynama teklifini geri çevirmedi.

ÇOCUKLARA KARŞILIK VERDİLER

Çocuklar, ellerine aldıkları karı yuvarlayıp polis ekiplerine attı, polisler de karşılık verdi.

Oyundan sonra çocukları evlerine gönderen polisler görevlerine kaldıkları yerden devam ederken, bu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Diyarbakır’da polisler çocuklarla kar topu oynadı VİDEO



