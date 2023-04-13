Diyarbakır'da sağanak: Evleri su bastı

İHA
Sağanak yağış, Diyarbakır'da da hayatı felç etti.
Merkez Yenişehir ilçesinde etkisini gösteren yağış birçok noktada etkili oldu. Öğlen saatlerinde başlayan yağmur, şiddetini arttırarak su baskınlarına sebep oldu.
3 ev sular altında kaldı
İlçeye bağlı Üçkuyu Mahallesi’nde yağış sonrası rögarların taşmasıyla 3 evi su bastı. Su baskınlarının yaşandığı evlerde vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etti.
Su baskını olan evlerde maddi hasar oluşurken, herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenildi.