Diyarbakır'da sağanak: Evleri su bastı Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle bazı noktalarda su baskınları yaşandı.

İHA

Sağanak yağış, Diyarbakır'da da hayatı felç etti.

Merkez Yenişehir ilçesinde etkisini gösteren yağış birçok noktada etkili oldu. Öğlen saatlerinde başlayan yağmur, şiddetini arttırarak su baskınlarına sebep oldu.

3 ev sular altında kaldı

İlçeye bağlı Üçkuyu Mahallesi’nde yağış sonrası rögarların taşmasıyla 3 evi su bastı. Su baskınlarının yaşandığı evlerde vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etti.

Su baskını olan evlerde maddi hasar oluşurken, herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenildi.