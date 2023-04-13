Diyarbakır'da sağanak: Evleri su bastı
İHA

Sağanak yağış, Diyarbakır'da da hayatı felç etti.

Merkez Yenişehir ilçesinde etkisini gösteren yağış birçok noktada etkili oldu. Öğlen saatlerinde başlayan yağmur, şiddetini arttırarak su baskınlarına sebep oldu.

3 ev sular altında kaldı

İlçeye bağlı Üçkuyu Mahallesi’nde yağış sonrası rögarların taşmasıyla 3 evi su bastı. Su baskınlarının yaşandığı evlerde vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etti.

olan evlerde maddi hasar oluşurken, herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenildi.

Diyarbakır'da sağanak: Evleri su bastı
Diyarbakır'da sağanak: Evleri su bastı
Diyarbakır'da sağanak: Evleri su bastı