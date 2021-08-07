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    Diyarbakır'da sağanak yağış etkili oldu

    Aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşatırken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kentte yağışların hafta sonu boyunca belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.
    • İHA
    • 07.08.2021 - 16:52
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    Diyarbakır'da sağanak yağış etkili oldu

    Diyarbakır'da öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağış nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazıları ise yağmura sevindi.

    Sıcak havanın etkili olduğu kentte, yarım saat süren yağış vatandaşların serinlemesini sağladı.

    HAZIRLIKSIZ YAKALANANLAR SIĞINACAK YER ARADI

    Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için koşarak kapalı yerlere sığınırken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

    Hava sıcaklığının gündüz 39 gece ise 22 derece olduğu kentte, yağışların hafta sonunda belirli aralıklarla süreceği öğrenildi.

    Diyarbakır'da sağanak yağış etkili oldu VİDEO

    Diyarbakır da sağanak yağış etkili oldu #1

    Diyarbakır da sağanak yağış etkili oldu #2

    Diyarbakır da sağanak yağış etkili oldu #3

    Diyarbakır da sağanak yağış etkili oldu #4

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