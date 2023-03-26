Diyarbakır'da sağanak yağıştan, derme çatma köprü yıkıldı Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde etkili olan sağanak ile birlikte dere taşınca, besicilerin hayvanlarını geçirmek için kullandığı derme çatma köprü yıkıldı. Şimdi köylüler kendilerine başka bir geçiş yolu arıyor.

DHA

Diyarbakır, Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği 11 ilin içinde yer alıyor.

Şanlıurfa'da da 14 Mart akşamı başlayan ve sabaha kadar devam eden şiddetli yağmurda dereler taşmış ve 17 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu nedenle yağan yağışlar ve sellere karşı bölgede hassasiyet oluştu.

Sağanak yağış dereyi taşırdı

Bu aşamada Diyarbakır'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Çermik ilçesi kırsal Kuşluk çayırı Mahallesi'nde sağanakla dere taştı.

Selden köprü yıkıldı

Diyarbakır da da sağanak nedeniyle dere taştı ve besicilerin hayvan geçirdiği derme çatma köprü yıkıldı.

Köylüler ise hayvanlar için alternatif yol aramaya başladı.