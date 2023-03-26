DHA
Diyarbakır, Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği 11 ilin içinde yer alıyor.
Şanlıurfa'da da 14 Mart akşamı başlayan ve sabaha kadar devam eden şiddetli yağmurda dereler taşmış ve 17 kişi hayatını kaybetmişti.
Bu nedenle yağan yağışlar ve sellere karşı bölgede hassasiyet oluştu.
Sağanak yağış dereyi taşırdı
Bu aşamada Diyarbakır'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Çermik ilçesi kırsal Kuşluk çayırı Mahallesi'nde sağanakla dere taştı.
Selden köprü yıkıldı
Diyarbakır da da sağanak nedeniyle dere taştı ve besicilerin hayvan geçirdiği derme çatma köprü yıkıldı.
Köylüler ise hayvanlar için alternatif yol aramaya başladı.