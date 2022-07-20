Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar, sulama tankerinin peşinden koştu

Diyarbakır'da bunaltıcı hava sıcaklarının etkisini her geçen gün artmasıyla çocuklar, çözümü belediyenin yeşil alanları sulama tankerinde bularak serinlemeye çalıştı.

Sıcaklıkların 42 dereceyi gördüğü Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesinde belediye personeli yeşil alanlarda sulama çalışmaları yürüttü.

Çocuklar, tazyikli suyun altına girdi

Kentte her geçen gün etkisini arttıran sıcaklardan bunalan çocuklar, çözümü belediyenin sulama tankeriyle yaptığı sulama çalışmasından tazyikli suyun altına girmekte buldu.

Belediye personeli, çocukların serinleme isteğini geri çevirmeyerek onları ıslatarak serinletti.

İHA'nın haberine göre çocuklar, o anların tadını çıkartırken sosyal medyada paylaşılan görüntüler kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü.