Diyarbakır'da soba üreticisi: Doğalgaz yokken soba satışlarımız iyiydi

Yanık Çarşı'da soba üreticileri, doğalgaz sonrasında soba satamadıklarından şikayetçi oldu. Üreticiler "Doğalgaz yokken soba satışlarımız daha iyiydi" dedi.

Diyarbakır'da soğuyan havalar sonrasında sobacılar, bekledikleri ilgiyi bulamamaktan rahatsız.

Yıllardır Yanık Çarşı'da imalat yapan soba üreticileri, ürettikleri sobaları satamadıklarından şikayetçi oldu.

Türkiye'de doğalgaz rahatlığına alışan vatandaşlar, Sobacılar Sokağı'nda sobalara ihtiyaç duymuyor.

"Kırsal alanlardan gelen müşterilerden başka alıcı yok"

Uzun zamandır soba üretip satan Eyüp Ağır, kırsal alanlardan gelen müşterilerden başka alıcı olmadığını ve doğalgazın rahatlık ve ekonomi sağladığını kaydetti.

"Doğalgaz çıktı daha rahat"

Ağır, "Şu anda talep yok, doğalgaz çıktı daha rahat, odun ve kömürden daha hesaplı. Dağlık yerlere ve doğalgazın gitmediği köylere satılıyor. Doğalgaz yokken soba satışlarımız iyiydi, şimdi ise müşteri yok." dedi.