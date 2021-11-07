Diyarbakır'da sonbahar defilesi

Diyarbakır'da doğanın güzelliklerine dikkat çekmek için ağaç yapraklarından hazırlanan elbiselerin defilesi yapıldı.

Diyarbakır'da faaliyet gösteren bir gelinlikçi, doğaya dikkat çekmek amacıyla sokak defilesi düzenledi.

KEÇİ BOYNUZUNDAN GELİNLİK

Daha önce koronavirüse dikkat çekmek için sosyal mesafeli gelinlik tasarlayan firma, bu defa keçiboynuzu meyvesi, çuval, palmiye ağacı, pampas otu, ardıç meyvesi ve yaprağı, limon yaprağı, kozalak ve stevia yaprağından gelinlik, büstiyer ve elbise tasarladı.

Ağaç, meyve ve yapraklardan üretilen sonbahar kreaksiyonu, sokak defilesiyle bölge halkının beğenisine sunuldu.

"DOĞADAN ALDIĞIM İLHAMLA TASARLADIM"

Gelinlik tasarımcısı Mehmet Kaymak, doğadan aldığı ilhamla gelinlik ve kıyafetleri tasarladığını belirterek, "Doğadan aldığımız ilhamla 2021 sonbahar koleksiyonunu hazırladık. Birbirinden ilginç ve güzel tasarımlarla ağaçlardan ve yapraklardan elbise yaptık. En ilginci, keçiboynuzundan yaptığımız tasarımız var, çam kozalarından yaptığımız tasarım var, palmiye yaprağından yaptığım var, çuvaldan yaptığım var. Özellikle son zamanlarda doğaya verilen zarara, ağaçlarımızın ve ormanlarımızın heba edilmesine dikkat çekmek istedim. Şu an her şeyimizi ağaçlara, yapraklara, doğaya borçluyuz. Doğamızı sevelim ve doğamıza sahip çıkalım" dedi.

Yapraklardan oluşan elbiseyi giyen yabancı mankenler ise kıyafeti taşımaktan mutluluk duyduklarını ve doğanın korunması gerektiğini ifade etti.





































